CHP PM toplantısı sona erdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği yeni doğal gaz rezervi keşfini açıklıyor

CHP PM toplantısı sona erdi

17.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.10.2020 16:41
CHP PM toplantısı sona erdi

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen PM toplantısı 4,5 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayan PM toplantısında ilk olarak Merkez Yönetim Kurulu Raporu görüşülerek onaylandı.

Başta Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı mücadele olmak üzere, dış politikadaki güncel gelişmelere ilişkin Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün sunum yaptığı toplantıda, Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği ihlal kararı ve ardından yerel mahkemenin aldığı Enis Berberoğlu kararı tartışıldı. AYM'nin aldığı kararın Parlamentoda okutularak, Enis Berberoğlu'nun yeniden Meclise dönmesi gerektiği vurgulanan toplantıda, somut bir karar çıkmadı.

PM'de ayrıca pandeminin yönetiminin ve salgının, özellikle ekonomi, sağlık ve eğitim etkilerinin siyasi sonuçları da değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Yıldırım Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Şevval Sam Ercan Kesal Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Metin Oktay Gökhan Gönül Eddie Newton Mustafa Cengiz
Daha Fazla Füze Otomobil Ak Parti Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP PM toplantısı sona erdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 16:42:07. #1.14#
title