CHP Pm Toplantısı'nda İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye...
IHAAW174500-SIY/18-12-2018- CHP PM Toplantısı'nda İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek olarak belirlendi.
IHAAW174500-SIY/18-12-2018
- CHP PM Toplantısı'nda İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek olarak belirlendi. 18.12.2018 17: 45: 00 TSI
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Kaynak: İHA