CHP PM toplantısı

15.09.2019 13:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de bağımsız hangi kurum var? Yasanın tanıdığı görevleri kendi özgün idaresiyle yerine getiren hangi kurum var? Hiçbir kurum yok. Bütün kurumlar dönüp saraya bakıyor. Ne söyleyecek, biz ona göre karar alalım diye." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldikten sonra, Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Adaletsizliğin ülkedeki her alanda yaşandığını, esnafın, çiftçinin, sanayicinin ülkede adaletin olmadığı ortak görüşüne sahip olduğunu" belirten Kılıçdaroğlu,"Gerçekten de adalet yok. İktidar sahibi olup adaleti arayan da yok. 'Adalet reformu yapacağız' dediler, yap kardeşim elinden tutan mı var. Meclis tatilde, adalet için Meclis tatile mi girer? Toplarsın Meclisi, 'Gelin kardeşim yasal düzenlemeyi hazırladık, bak güzel şeyler yapıyoruz' denilse, gideriz toplanırız, çözeriz olayı. Ama birilerinden izin almadan olmuyor. Tek adam rejiminin getirdiği en büyük kötülük budur, parlamentonun iradesi bile ipotek alında." diye konuştu.

Türkiye'nin kuralsız ve kurumsuz yönetildiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de bağımsız hangi kurum var? Yasanın tanıdığı görevleri kendi özgün idaresiyle yerine getiren hangi kurum var? Hiçbir kurum yok. Bütün kurumlar dönüp saraya bakıyor. Ne söyleyecek, biz ona göre karar alalım diye. Peki sizin göreviniz ne? Atın onları, robotları getirin koyun oraya." ifadelerini kullandı.

"İthal pamuğa 21 milyar 468 milyon dolar ödemişiz"

Türkiye'nin pamuk üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin ilk yıllarında en büyük ihracat kaleminin tarım ürünleri olduğunu ve bunun içerisinde pamuğun önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Pamuk üretimi ve ihracatı sayesinde Türkiye'nin silah başta olmak üzere birçok fabrika kurduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi pamuk üreticisini cezalandırıyoruz. Fiyat daha belli değil. Türkiye'de 2002'de 7 milyon dekar pamuk ekiliyordu. Bugün pamuk ekilen alan 5 milyon dekara düşmüş durumda. Niçin? Çünkü üretici zarar ediyor. Peki ne oluyor? Dışardan ithal ediyoruz. 2003'ten bu yana ithal pamuğa 21 milyar 468 milyon dolar ödemişiz. Bu parayı bizim pamuk üreticisine verselerdi ne olurdu? Neden 21 milyar dolar ödüyoruz yabancı çiftçiye de kendi çiftçimize ödemiyoruz? Adalet mi bu? Adaletsizlik sadece yargıda değil ki, bu da adaletsizlik. Kendi çiftçisini cezalandıran, yabancı ülkelerin çiftçisini ödüllendiren bir tarım politikası. Buğdayda böyle, mercimekte böyle. Yozgat'ın mercimeği dünyada bir numara. Yok ettiler. Ne oluyor, Yozgatlılar da en çok oyu oraya veriyorlar, bizi iyi ki yok ettin diyorlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında, doğal gaz ve elektrikte indirim yaptıklarını açıklayıp, "Bay Kemal sen de duy" dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "İktidar oldu, seçimler bitti, doğal gaza ve elektriğe arka arkaya zam. Şimdi bana, 'Bay Kemal zam yaptık, sen bunu duy' demiyor. Vatandaşı kandırıyorsunuz. Devletin en tepesindeki kişi vatandaşı kandırıyor." dedi.

"Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işsizliğin Türkiye'deki en önemli sorunlardan biri olduğunu belirterek, "İktidarın sahiplerinin işsizliğin ne olduğundan haberleri var mı? Hayır. Hepsinin çocukları işte, dayıları, amcaları, halaları, yeğenleri hepsi işte. Bir işte de değil, bir işe giriyor, 5 tane de yönetim kurulundan üye. Oradan da paralar geliyor, akıyor paralar. Kimin paraları bunlar? Bu fakir fukaranın paraları." diye konuştu.

Vatandaşların sadece vergi ödemediğini, "yatmadığı hastanenin garantisini ödediğini" savunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın hangi ülkesinde bir hastaneye hasta garantisi verilir? Yatmadığı hastanenin, uçmadığı havaalanının, geçmediği otoyolun, köprünün garantisini ödeyecek, bu adalet mi? Kime? Devlete değil, müteahhide ödeyeceğim. Madem ben ödüyorsam, 82 milyon ödüyorsa, benim bu sözleşmeleri, verdiğimiz garantilerin büyüklüğünü görmem lazım, kaça mal olduğunu bilmem lazım.

Geçen yılın bütçesine 6 milyar 200 milyon lira garantiler için para verecekler müteahhitlere. 2019 bütçesine 9 milyar 700 milyon lira, yani 9 katrilyon lira koydular, 2020 bütçesine 20 milyar yani 20 katrilyon lira para koyacaklar. Yap-işlet-devret ile vatandaşın cebinden para çıkmıyordu, nasıl oluyor? Devletin tepesindeki kişi, vatandaşına doğruları söylemezse o ülkede devlet yönetiminde bir sorun var, bir kriz var, devlet yönetilmiyor, Türkiye yönetilmiyor demektir. Boşuna demiyorum, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."

"Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu"

Kılıçdaroğlu, devletin borç batağına sürüklendiğini iddia ederek, "Baktılar ki bu borcu bir kişi yönetemiyor, tuttular Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdular. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü vardı eskiden, şimdi Borçlanma Genel Müdürlüğü. Osmanlı'yı hatırladım, Düyun-u Umumiye vardı, yani Osmanlı'nın paraları toplayıp, el koyup bir şekilde dışarıya aktaranlar. Borçlanma Genel Müdürlüğü de böyle. İsraf ekonomisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Borçlanma Genel Müdürlüğü kurulmasını zorunlu kıldı. Acı olan, devasa bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kapitülasyonlardan büyük acılar çekmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yabancılardan alınan borcun faturasını en ağır şekilde ödemiş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarih tekerrür ediyor, aynı tabloyu bir daha yaşıyoruz, aynı acıyı bir daha yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhuriyetin kuruluşundan AK Parti iktidarına kadar toplanan vergilerden daha fazlasını topladılar." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin kurduğu bütün fabrikaları sattılar. Yetti mi, yine yetmedi." diye konuştu.

"Bozun anlaşmayı, 50 milyon doları sana 24 saatte bulacağım"

Kemal Kılıçdaroğlu, bunların yanı sıra devletin arsalarının, otellerinin de satıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu da yetmedi, 420 milyar dolar devleti borçlandırdılar. Türkiye tarihinin en büyük borçlanmasını yapıyorsun ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni borç batağına sürüklüyorsun. Geleceğimizi de borçlandırdılar. Şimdi sıra tank palet fabrikasını, askeri fabrikaları satmaya. Özellikle ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Tank palet fabrikasını Katar Ordusu'na peşkeş çektiren siyasi iktidara ve ona destek veren Bahçeli'nin arkadaşlarına seslenmek istiyorum. Bana dünyadan bir örnek gösterin, hangi ülke kendi silah fabrikasını bir başka ülkenin ordusuna peşkeş çeker? Nasıl oluyor da hangi gerekçeyle satıyor?

Şimdi, Cumhurbaşkanı'nın ikinci bir kararı var. 1105 sayılı karar. Bunu Resmi Gazete'de yayımlamıyorlar. Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum, 'Lütfen 1105 sayılı kararı, Saray açıklamıyorsa sen açıkla kardeşim, sen açıklamak zorundasın. Madem 'Milliyetçiyim, vatanseverim, ben bu ülkeyi seviyorum, ben bayrağımı, vatanımı seviyorum' diyorsun, 1105 sayılı kararnameyi git Erdoğan'dan al ve kamuoyuna açıkla. Bu senin tarihi görevindir. ya açıklayacaksın ya da Katar ordusuna peşkeş çekilen bir siyasal iktidara destek vermeyi keseceksin. Bir ordunun silah fabrikası başka bir orduya peşkeş çekilemez. Dünyada örneği yoktur. Satılmayan bir silah fabrikalarıydı, şimdi onu da peşkeş çektiler. Ne için, 50 milyon dolar için. '50 milyon dolar para bulamadık, o nedenle.' Dedim ki, 50 milyon doları bir ay içinde bulamazsam siyaseti bırakacağım. Siz yeter ki Katar ordusu ile yaptığınız anlaşmayı bozun. Yok. Erdoğan, benden kurtulmak istemiyor muydu? Kurtulmak için sana bir yol gösteriyorum. Bozun anlaşmayı, 50 milyon doları sana 24 saatte bulacağım. Bulmazsam sen de benden kurtulacaksın."

Ülkenin çıkarlarının her şeyin üstünde olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin silah fabrikası, başka bir ülkeye peşkeş çekilemez, nokta. Bunu herkesin çok iyi bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA