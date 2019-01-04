CHP Pm Toplantısı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Mersin'de ise Vahap Seçer büyükşehir belediye başkan adayımız oldu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Mersin'de ise Vahap Seçer büyükşehir belediye başkan adayımız oldu." dedi.
CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yerel seçim gündemi ile toplandı.
Torun, PM sonrası düzenlediği basın toplantısında bugün 102 il, ilçe ve belde belediye başkan adayının onaylandığını belirtirken, toplamda 630 adayı belirlediklerini bildirdi.
Tüm adayları yerel örgütler, milletvekilleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve seçmenlerin görüşleri ile belirlediklerini ifade eden Torun, "Adaylarımız arasında, 4 büyükşehir ve 4 il var. Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Mersin'de ise Vahap Seçer büyükşehir belediye başkan adayımız oldu." dedi.
Bayburt'ta Kağan Eraslan, Bitlis'te Burhan Küsem, Iğdır'da Sözer Sayan, Kütahya'da ise Eyüp Kahveci'nin belediye başkan adayları olduğunu aktaran Torun, şöyle devam etti:
"Biz, sarayın yaptığı gibi belediye başkan adaylıklarına istediğimiz zaman görevden alabileceğimiz memurlar atamıyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin görüşüyle belirlediğimiz isimleri seçmenin karşısına çıkarıyoruz. Onları halka emanet ediyoruz. Gerektiğinde görevden alma yetkisinin de sadece seçmende olması gerektiğini düşünüyoruz. Kendimizi milletin yerine koymuyoruz, onun teveccühüne bırakıyoruz.
Adayların seçilmek üzere bir yarışa girdiklerine inanarak yapıyoruz bunu.
Seçim yarışının adil, demokratik ve eşit şartlarda geçmesi gerek. Adil ve eşit bir yarışı kazanamayacaklarının telaşıyla aday belirleme işlerinde siyasi ahlaksızlıktan hukuksuzluğa, kamu kaynaklarını kullanmadan medyayı baskı altına almaya kadar her yola başvuruyorlar.
Aynı anda hem meclis başkanlığı hem de belediye başkan adaylığını içine sindirebiliyorlar. Hepimizin Cumhurbaşkanı, hepimizin Meclis Başkanını toplumun bir kesiminin adına karşımıza çıkarıyor ve ikisi de aynı anda hem cumhurun başkanı hem partinin başkanı hem meclisin başkanı hem belediyenin başkanı olmaya çalışıyor. Çünkü seçimi kazanamayacaklarını anlayanlar, ellerindeki yetkiyi bırakmıyor, geri dönüş kapısını kapatmıyor."
AK Parti'nin "şehir müdürü adayı" belirlediğini ileri süren Torun, iktidarın, seçmenden kendisinin istediği zaman görevden alabileceği isimlere onay vermelerini istediğini savundu.
Bu durumun sadece adaya değil, seçmene de saygısızlık olduğunu iddia eden Seyit Torun, "AK Parti bir yandan da 16 yıldır iktidarda değilmiş gibi yıllardır şehirleri kendisi yönetmiyormuş gibi açıklamalarda bulunuyor. Örneğin Başkent Ankara'mızın adayı Özhaseki sanki bu kötü yönetimde sorumluluğu yokmuş gibi seçilirse daha iyi belediye başkanlığı yapacağını söyledi. Galiba Özhaseki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğunu çoktan unutmuş." diye konuştu.
Torun, şöyle devam etti:
"Biz bu yarışı bir kavgaya çevirmeyeceğiz. Çünkü milletin büyük sorunları var. AK Parti kavga çıkararak, ortalığı karıştırarak, tozu dumana katarak gerçekleri saklamaya çalışıyor.
31 Mart seçimlerine giderken hakikatimiz şudur; millet hayat pahalılığı altında eziliyor. Devletin tüm kaynaklarını seçime seferber ediyorlar, cezaları siliyor, borçları erteliyorlar. Yine de hayat pahalılığını engelleyemiyorlar. Bebeklerin mamalarından, çocukların eğitimlerine, sağlıktan pazara her etiket el yakıyor. Millet yoksullaşıyor. İşsizlik kaygısı tavan yapmış durumda. Herkes seçimden sonra içine düşeceği büyük yıkımın korkusu içinde.
AK Parti bu hakikati saklıyor. Bunun için kavga çıkarıyor, gürültü çıkarıyor. Bizim sesimizi değil, milletin sesini bastırmaya çalışıyor. Duyulmasını istemediği ses bizim sesimiz değil, milletin sesi. Milletin refah isteyen sesi. Milletin adalet isteyen sesi. Milletin demokrasi isteyen sesi.
Biz, CHP olarak adaylarımızı demokratik yollarla çıkarıyoruz. Kararları ortak akıl ve istişare ile alıyoruz. Kimsenin kaderini kimsenin iki dudağı arasına terk etmiyoruz.
Adaylarımızı Ak Parti ile kavgaya hazırlamıyoruz. Kazandığımız şehirlerde hayatı ucuzlatacak projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz."
Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Torun, "İzmir Büyükşehir ve diğer adayları ne zaman açıklayacaksınız?" sorusu üzerine, "Ocak ortasında tekrar bir PM yapacağız. Bu PM'de de birçok şehrimizin yanı sıra İzmir ve İstanbul ilçeleri de olabilir." dedi.
Mersin'de daha önce Serdal Kuyucuoğlu'nun adının geçtiği hatırlatılarak, "Vahap Seçer sürpriz mi oldu?" sorusu üzerine ise Torun, "Sürpriz değil, biz değerlendirmelerimizi kente giden heyetlerin raporları, yapılan anketler, belli verilerin ışığında değerlendirdik. Aday ikiye indirgenmişti, sonuçta Vahap Seçer oldu." dedi.
CHP'nin açıkladığı 102 aday şöyle:
1- Bursa Büyükşehir Mustafa Bozbey (Nilüfer Belediye Başkanı)
2- Kahramanmaraş Büyükşehir Ali Öztunç (Milletvekili)
3- Mersin Büyükşehir Vahap Seçer
4- Van Büyükşehir Nurettin Beyaz
5- Bayburt merkez Kağan Eraslan
6- Bitlis merkez Burhan Küsem
7- Iğdır Merkez Sözer Sayan
8- Kütahya Merkez Eyüp Kahveci
9- Adana Ceyhan Kadir Aydar
10- Adana Pozantı Şenol Eroğlu
11- Adana Yumurtalık Erdinç Altıok
12- Adıyaman Gölbaşı İskender Yıldırım
13- Adıyaman Besni/Kesmetepe Hasan Koca
14- Afyonkarahisar Sinanpaşa/Taşoluk Bayram Yavuz
15- Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Şükrü Turan
16- Afyonkarahisar Sinanpaşa Harun Güner
17- Ağrı Diyadin Abidin Yenigün
18- Ağrı Patnos Dedeli Muzaffer Yıldız
19- Ağrı Eleşkirt Yılmaz Polat
20- Amasya Göynücek Nurten Erdem
21- Amasya merkez Ziyaret Mehmet Geçgel
22- Ardahan Göle Özel Özen
23- Artvin Hopa Taner Ekmekçi
24- Artvin Şavşat Nihat Acar
25- Artvin Murgul Erkan Şeyhoğlu
26- Bartın merkez Kozcağız Meliha Okutay
27- Bayburt Demirözü Muhammet Yeşil
28- Bingöl Genç Serhat Nazlı
29- Bitlis merkez Yolalan Yunus İşik
30- Bursa Nilüfer Turgay Erdem
31- Bursa Mudanya Hayri Türkyılmaz (Mevcut)
32- Denizli Merkezefendi Şeniz Doğan
33- Diyarbakır Kayapınar Mustafa Akyüz
34- Diyarbakır Lice Tarık Akdemir
35- Diyarbakır Yenişehir Abdurrahman Berat Aktaş
36- Diyarbakır Dicle Nasır Aydın
37- Diyarbakır Ergani Hasan Kılıç
38- Diyarbakır Kulp Mehmet İhsan Sancar
39- Edirne Keşan Yenimuhacır Recep Ordu (Mevcut)
40- Edirne İpsala Yenikarpuzlu Tevik Şahinbaş
41- Edirne Enez Özkan Günenç
42- Erzincan Tercan Çadırkaya Çetin Özbey
43- Erzurum Şenkaya Gençay Uğraş
44- Eskişehir Alpu Gürbüz Güller
45- Eskişehir Çifteler Zehra Konakçı
46- Eskişehir İnönü İsmail Karaköse
47- Eskişehir Mihalıççık Haydar Çorum
48- Eskişehir Seyitgazi Uğur Tepe
49- Eskişehir Sivrihisar Habil Dökmeci
50- Gaziantep İslahiye Mustafa Köse
51- Gümüşhane Kürtün Mahmut Çağlayan
52- Karabük Safranbolu Elif Köse
53- Karabük Ovacık Hidayet Kasımoğlu
54- Karaman Ayrancı Ramazan Delice
55- Karaman Başyayla Ahmet Alper
56- Karaman Merkez Akçaşehir Mustafa Balta (Mevcut)
57- Karaman Sarıveliler Göktepe Mustafa Doğan
58- Kastamonu İnebolu Faruk Öz
59- Kayseri Akkışla Mustafa Güner
60- Kayseri Hacılar Ahmet Turan Oğuz
61- Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Ertuğrul Çamlıca
62- Kırklareli Babaeski Alpullu Saim Kırcı (Mevcut)
63- Kırklareli Pınarhisar Münir Çapkur
64- Kocaeli Körfez Bozkurt Uslu
65- Kütahya Aslanapa Ali Kısa
66- Manisa Salihli Mazlum Nurlu
67- Muş Hasköy Düzkışla Hamdullah Kasak
68- Nevşehir Avanos Özkonak Ahmet Uyulur
69- Niğde Merkez Konaklı Derviş Kar
70- Niğde Merkez Değirmenli Seyrani Can
71- Niğde Merkez Edikli Metin Öztürk
72- Niğde Merkez Orhanlı Cuma Sayın
73- Niğde Merkez Sazlıca Ali Belek
74- Sakarya Kaynarca Nalan Akçay
75- Samsun Tekkeköy Tansu Çıkış
76- Samsun Havsa Mehtap Yeşilbaş
77- Siirt Pervari Şevket Baytekin
78- Siirt Kurtalan Kayabağlar Bedel Kasımoğlu
79- Siirt Baykan Atabağı Muammer Canbulat
80- Sivas Kangal Gökhan Emen
81- Şırnak Cizre Rıdvan Çiçek
82- Şırnak İdil Fikret Ağırman
83- Şırnak Uludere Uzungeçit Ramazan Karasu
84- Şırnak Silopi Görümlü Muhsin Özdemir
85- Şırnak Silopi Çalışkan Hasan Mete
86- Şırnak Güçlükonak Fındık Nezir Enücük
87- Tekirdağ Şarköy Alpay Var
88- Tekirdağ Hayrabolu Fehmi Altayoğlu (Mevcut)
89- Tekirdağ Muratlı Nebi Tepe (Mevcut)
90- Tekirdağ Ergene Rasim Yüksel (Mevcut)
91- Tekirdağ Süleymanpaşa Mehmet Ekrem Eşkinat (Mevcut)
92- Tekirdağ Çorlu Ahmet Sarıkurt (Mevcut)
93- Tokat Almus Gölgeli İbrahim Karahan (Mevcut)
94- Tokat Almus Kınık Güven Arslan
95- Trabzon Sürmene Yaşar Emin
96- Trabzon Ortahisar Mehmet Salih Akyüz
97- Uşak Karahallı Muhammet Coğuplugil
98- Van Erciş Ekrem Uçak
99- Van Edremit İdris Takva
100- Yozgat Sorgun Bahadın Bülent Atakul
101- Yozgat Aydıncık Baydiğin Mehmet Güneş
102- Zonguldak Kilimli Gelik İlker Çoban