CHP Pm Toplantısı (2)

CHP Pm Toplantısı (2)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tüm ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru tabandan, belediyelerden geçer. Bizim belediye başkanlarımız hem bölgesinin hem de ülkemizin refah ve huzuruna taliptir.

CHP Pm Toplantısı (2)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tüm ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru tabandan, belediyelerden geçer. Bizim belediye başkanlarımız hem bölgesinin hem de ülkemizin refah ve huzuruna taliptir." dedi.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yerel seçim hazırlıklarının ele alındığı toplantı 3 saat sürdü.

Bugün gerçekleştirdikleri MYK ve PM toplantılarının ardından 147 belediye başkanı adayını daha belirledikleri belirten Torun, bugünkü adayları arasında 1 Büyükşehir, 10 il adayı bulunduğunu bildirdi.

"Adaylarımızın hepsi de örgütümüzün ve yereldeki tüm kesimlerin üzerinde mutabık oldukları isimlerdir." diyen Seyit Torun, açıklanan tüm adayları tebrik etti.

Torun, bugünkü toplantılarda örgütlerin isteği üzerine aday belirleme yöntemi olarak da "eğilim yoklaması yöntemi"nin uygulanması kararını aldıklarını kaydetti.

Adayları tespit ederken çok çeşitli araştırmalar yaptıklarını aktaran Torun, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz sürekli sahada ve örgütümüz sürekli sahadan gelen bilgileri değerlendiriyor. Sahada sadece partimizin ve adaylarımızın bilgisini ölçmüyor çok çeşitli açılardan bir Türkiye fotoğrafı çekiyoruz. Bölgesinin ve ülkemizin sorunlarına kim çözüm üretebilir, onu belirliyoruz. Bunun için ince eleyip sık dokuyoruz.

Yaptırdığımız araştırmalar, seçmenlerin öncelikle iktidara alternatif bir değişim istediğini gösteriyor. Seçmenin en büyük isteği seçtikleri başkanların sarayın değil, kendilerinin dertlerini ve beklentilerini anlayan insanlar olması. Vatandaşlarımız partilerden ve belediye başkanından kendini dinleyecek, anlayacak ve dertlerine çare olacak yönetimler oluşturmalarını istiyor. Seçmenler yerelliğe ve yerel demokrasiye, huzur ve refahı sağlayacak yeni bir belediyecilik anlayışı bekliyor."

"CHP oyları yükseliyor"

Sahadaki tarafsız araştırmaların CHP oylarının sürekli yükselişini ortaya koyduğunu savunan Seyit Torun, araştırmaların her partiden CHP'ye oy kaymaları yaşandığını gösterdiğini de söyledi.

CHP'li belediyelerin huzur ve bereket getirdiğini, en yaşanabilir şehirleri ortaya çıkardığını iddia eden Torun, bunun sadece insani gelişmişlik endekslerinde değil, seçmen nezdinde de görüldüğünü aktardı.

Seçmenin evinde ve ülkede huzur istediğine değinen Torun, şunları kaydetti:

"Bizim belediyelerimiz huzurun ve bereketin teminatıdır. Kazanacağımız her yerde başkanlarımızın ekipleriyle birlikte halkımızın huzuru için canla başla çalışacaklarına güvenim tamdır. Huzur ve bereketin CHP'li belediyelerde olduğunu hem seçmen biliyor hem de her türlü tarafsız araştırmalar bunu gösteriyor. Örneğin hafta sonu kamuoyuna açıklanan Birleşmiş Milletler Raporu halkı en çok ilgilendiren sağlık, eğitim ve sosyal yaşam başta olmak üzere tüm önemli alanlarda CHP'li belediyelerin AKP'li belediyelerden çok çok önde olduğunu gösterdi. Bu rapora göre, çok yüksek insani gelişmişlik kategorisine Türkiye'den giren 30 ilçenin 20'si CHP'li. Öte yandan tüm CHP'li belediyelerin yüzde 24'ü yüksek insani gelişmişlik grubuna girerken AKP'den ise sadece yüzde 6. Türkiye belediyelerinin yüzde 60'ını elinde tutan AKP'nin başarısızlığı bu rakamlara göre çok daha açık görülmektedir.

Belediye başkan adaylarımızın tümünün önüne bölgelerini insani gelişmişlikte en üst sıralara çıkarma hedefi koyuyoruz. Ülkemiz hem içeride hem de dışarıda çok zor bir süreçten geçmektedir. Türkiye'nin ekonomik krizi ile demokrasi bunalımı iç içe geçmiş durumda. Tüm ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru tabandan, belediyelerden geçer. Bizim belediye başkanlarımız hem bölgesinin hem de ülkemizin refah ve huzuruna taliptir."

Soruları yanıtladı

PM'de, aday belirlemede yöntemin nasıl olacağı konusunda tartışmalar yaşanıp yaşanmadığına yönelik bir soru üzerine Torun, "PM'de genel bir değerlendirme yapıldı ancak bir karşıtlık veya herhangi bir olumsuzluk olmadı. Biz bilgilerimizi aktardık, PM üyelerimiz de düşüncelerini aktardı ve birçok kararımız oy birliği, birçok kararımız da oy çokluğu ile çıktı." dedi.

Dün gerçekleşen İYİ Parti ziyaretine ilişkin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bir bilgilendirme yapıp yapmadığının sorulması üzerine Torun, Kılıçdaroğlu'nun MYK'de ve PM'de bu konuya değinmediğini, görüşmeyle ilgili gerekli açıklamanın dün yapıldığını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki 4'lü zirveye yönelik eleştirilerine verdiği yanıtın hatırlatılması üzerine Torun, "Ömer Çelik'i tekrar o günkü görüşmeleri incelemeye davet ediyorum. Orada ifadede, DEAŞ, El Nusra cephesi, El Kaide, DEAŞ'la bağlantılı tüm oluşumlar geçiyor ama YPG ve PYD yok. Niye yok? Biz bu soruyu soruyoruz. Terör örgütlerini sayarken bir çoğunu, hatta bileşenlerini sayıyorsunuz da YPG'yi ve PYD'yi niye almıyorsunuz? Bu dörtlü zirvede bununla ilgili bir ifade niye yer almıyor, onu soruyoruz sadece." dedi.

Çelik'in, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili açıklamaları da sorulan Seyit Torun, şu açıklamaları yaptı:

"Kadir Mısırlıoğlu, gerçekten içimizi yaralayan, acıtan bir konu. Biz onun saçmalıklarını hükümet ve yetkililer kabul ediyor mu etmiyor mu, onu merak ediyoruz. Resmi bir üniformayla ve devletin resmi aracıyla Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı makamında oturan kişi, niye 10 Kasım'dan bir gün önce ziyaret ediyor. Acaba onun düşüncelerini savunduğu için mi, yoksa bir başka amaç için mi? Kaldı ki Sayın Diyanet İşleri Başkanı bu günü özellikle mi seçmiştir ve kendisinin ziyareti, devletin resmi üniformasıyla basın huzurunda mı insani hale gelmiştir? Biz bunu merak ediyoruz. Bugün Ömer Çelik'in de açıklamalarından gördüğümüze göre Kadir Mısırlıoğlu'nun düşüncelerini herhalde bunlar reddetmiyor olsalar gerek ki bunu aklamaya çalışıyorlar. Bu gerçekten hepimizin içini yaralamıştır, hepimizi üzmüştür. Kaldı ki Kadir Mısırlıoğlu'nun saçmalıklarını da hepimiz çok iyi biliyoruz ve Cumhuriyet'in değerlerine ve Mustafa Kemal Atatürk'e kullandığı cümleleri de gayet iyi biliyoruz. 10 Kasım'da Atatürk'e methiye düzenler acaba Kadir Mısırlıoğlu'nun düşüncelerini kabul ediyorlar mı etmiyorlar mı? Biz bunu merak ediyoruz."

Mansur Yavaş'ın adaylığının gündeme gelip gelmediği ve Yavaş'ın "rozetsiz adaylık" açıklaması konusunda Seyit Torun, Mansur Yavaş'la ilgili bir değerlendirme yapılmadığını, gündeme gelmediğini söyledi.

"Sizin görüşünüz nedir?" sorusu üzerine Torun, "Ben Mansur Yavaş'ın ne ifade etmek istediğini bilmiyorum ama mutlaka seçime katılan adayların rozetleri olur. Ama belediye başkanı seçildikten sonra rozeti çıkarır." dedi.

CHP PM'de kabul edilen il ve ilçe belediye başkan adayları şöyle:

1

 Adana

 İmamoğlu

Kasım

 Karaköse

2

 Adana

 Tufanbeyli

Ahmet

 Aktürk

3

 Adıyaman

 Çelikhan

 Pınarbaşı

 Mahmut

 Alan

4

 Adıyaman

 Tut

Mehmet

 Kılıç

5

 Adıyaman

 Besni

 Şambayat

 Nejdet

 Arıcı

 Mevcut Başkan
6

 Adıyaman

 Besni

Vakkas

 Acar

7

 Afyonkarahisar

 Sülümenli

İsmail

 Özakman

8

 Afyonkarahisar

 Çay

 Pazarağaç

 Fahrettin

 Mutlu

9

 Ağrı

 Tutak

Erkan

 Sayan

10

 Ağrı

 Taşlıçay

Kubbettin

 Tekgül

11

 Aksaray

 Merkez

 Taşpınar

 Cihan

 Yüksel

 Mevcut Başkan
12

 Aksaray

 Merkez

 Yeşiltepe

 Tahsin

 Çelik

 Mevcut Başkan
13

 Aksaray

 Merkez

 Yeşilova

 Sibel

 Muştu

14

 Amasya

 Merzifon

Alp

 Kargı

 Mevcut Başkan
15

 Ankara

 Çankaya

Alper

 Taşdelen

 Mevcut Başkan
16

 Ankara

 Yenimahalle

Fethi

 Yaşar

 Mevcut Başkan
17

 Ankara

 Elmadağ

Adem Barış

 Aşkın

18

 Antalya

 Manavgat

Sükrü

 Sözen

 Mevcut Başkan
19

 Antalya

 Kemer

Mustafa

 Gül

 Mevcut Başkan
20

 Ardahan

 Göle

 Köprülü

 Engin

 Sarıkaya

21

 Artvin

 Kemalpaşa

Ergül

 Akçiçek

 Mevcut Başkan
22

 Aydın

 Koçarlı

Mutlu

 Öztürk

 Mevcut Başkan
23

 Balıkesir

 Balya

Orhan

 Gaga

24

 Balıkesir

 Havran

Bedri

 Şahin

25

 Balıkesir

 Manyas

Tancan

 Barçın

 Mevcut Başkan
26

 Balıkesir

 Burhaniye

Ali Kemal

 Deveciler

27

 Bartın

 Kurucaşile

Nergis

 Kartal

28

 Batman

 Gercüş

Hamdiye

 Öner

29

 Batman

 Hasankeyf

Orhan

 Cihan

30

 Batman

 Beşiri

Genco

 Özel

31

 Batman

 Kozluk

Savaş

 Durmaz

32

 Batman

 Sason

Adnan

 Yaşar

33

 Bilecik

 İnhisar

Ayhan

 Ödübek

34

 Bingöl

 Yayladere

Sabri

 Akyürek

 Mevcut Başkan
35

 Bingöl

 Yedisu

Veysel

 Yaygan

36

 Bingöl

 Kiğı

Yılmaz

 Gündüz

 Mevcut Başkan
37

 Bitlis

 Adilcevaz

 Aydınlar

 İsmet

 Özçalımlı

38

 Bitlis

 Mutki

 Kavakbaşı

 Mezher

 Özdeş

39

 Bitlis

 Güroymak

 Günkırı

 Servet

 Başelçin

40

 Bitlis

 Güroymak

 Gölbaşı

 Cuma

 Siri

41

 Burdur

 Bucak

 Kızılkaya

 Şeref

 Coşar

42

 Bolu

 Mengen

Turhan

 Bulut

 Mevcut Başkan
43

 Bolu

 Mudurnu

Mehmet

 İnegöl

 Mevcut Başkan
44

 Bolu

 Yeniçağa

Adnan

 Güngör

45

 Bolu

 Dörtdivan

İlyas

 Özalp

46

 Bursa

 Orhangazi

Şaban Çetin

 Çoklar

47

 Bursa

 Harmancık

Ahmet

 Tufan

48

 Bursa

 Orhaneli

Vildan

 Koç

49

 Çanakkale

 Çan

Bülent

 Öz

50

 Çanakkale

 Çan

 Terzialan

 Feride

 Demirbaş

51

 Çanakkale

 Ayvacık

Mesut

 Bayram

52

 Çanakkale

 Ezine

Halil

 Büyükerol

53

 Çanakkale

 Lapseki

 Çardak

 Metin

 Semerci

54

 Çankırı

 Eldivan

Afife Ülkü

 Kavalalı

55

 Çankırı

 Kurşunlu

Tevfik Metin

 Aktaş

56

 Denizli

 Serinhisar

Hüseyin

 Gemi

57

 Denizli

 Çivril

Ömer

 Köseoğlu

58

 Denizli

 Pamukkale

Ahmet

 Divarcı

59

 Denizli

 Güney

Mustafa

 Urtekin

60

 Diyarbakır

 Çüngüş

Muhiddin

 Yıldırım

61

 Düzce

 Akçakoca

Fikret

 Albayrak

62

 Düzce

 Gölyaka

Abdullah

 Şahin

63

 Eskişehir

 Han

Erdal

 Şanlı

 Mevcut Başkan
64

 Eskişehir

 Mahmudiye

İshak

 Gündoğan

 Mevcut Başkan
65

 Eskişehir

 Odunpazarı

Kazım

 Kurt

 Mevcut Başkan
66

 Eskişehir

 Tepebaşı

Ahmet

 Ataç

 Mevcut Başkan
67

 Gaziantep

 Karkamış

Ali

 Doğan

68

 Gaziantep

 Araban

Hasan

 TRUE

69

 Giresun

 Tirebolu

Burhan

 Takır

70

 Giresun

 Eynesil

Ahmet Latif

 Karadeniz

71

 Gümüşhane

 Şiran

Hüseyin

 Kaya

72

 Hatay

 Antakya

Hikmet

 Hatunoğlu

73

 Kahramanmaraş

 Andırın

Ahmet

 Rüzgar

74

 Kahramanmaraş

 Elbistan

Onur

 Gürbüz

75

 Kars

 Arpaçay

Enver

 Akkaya

76

 Kars

 Susuz

Oğuz

 Yantemur

77

 Kastamonu

 Devrekani

İlhan

 Tuncer

78

 Kastamonu

 Bozkurt

Güvenç

 Demirezen

79

 Kayseri

 Bünyan

Mustafa

 Naldız

80

 Kayseri

 Felahiye

Kerim

 Karakoç

81

 Kocaeli

 Darıca

Yakup

 Törk

82

 Kocaeli

 Karamürsel

Ahmet

 Çalık

83

 Karabük

 Yenice

 Yortanpazarı

 İsmail

 Elemen

84

 Kütahya

 Dumlupınar

Zekeriya

 Yılmaz

85

 Kütahya

 Domaniç

Mustafa Temel

 Ergün

86

 Kütahya

 Domaniç

 Çukurca

 Ceyhun

 Ergün

87

 Kütahya

 Altıntaş

Doğan

 Akbunar

88

 Kırıkkale

 Sulakyurt

Tamer

 Cihan

89

 Manisa

 Gölmarmara

Birol

 Bak

90

 Manisa

 Saruhanlı

Zeki

 Bilgin

91

 Manisa

 Kırkağaç

Şerif Ozan

 İren

92

 Nevşehir

 Derinkuyu

Mustafa

 Erdem

93

 Nevşehir

 Merkez

 Sulusaray

 Derviş

 Dursun

94

 Niğde

 Altunhisar

Abdi

 Mercan

95

 Niğde

 Ulukışla

Mustafa

 Önen

96

 Ordu

 Fatsa

Ahmet

 Canbaz

97

 Ordu

 Aybastı

Özdilek

 Aydoğan

98

 Ordu

 Gölköy

Cengiz

 Sarıyer

99

 Ordu

 Akkuş

Bayram

 Görür

100

 Sakarya

 Serdivan

Zafer

 Kazan

101

 Sakarya

 Karapürçek

Nizamettin

 Yıldız

102

 Samsun

 Yakakent

Ramazan

 Şensoy

103

 Samsun

 Çarşamba

Altan

 Karabulut

104

 Sinop

 Erfelek

Muzaffer

 Şimşek

 Mevcut Başkan
105

 Sinop

 Gerze

Osman

 Belovacıklı

 Mevcut Başkan
106

 Sivas

 Gemerek

 Çepni

 Gülbeden

 Yüksel

107

 Sivas

 İmranlı

Murat

 Açıl

108

 Sivas

 Şarkışla

Ayfer

 Temel

109

 Şanlıurfa

 Hilvan

Abuzer

 Bebe

110

 Şanlıurfa

 Akçakale

Ahmet

 Geçit

111

 Şanlıurfa

 Halfeti

Ekrem

 Morçiçek

112

 Şanlıurfa

 Suruç

Kemal

 Eşsiz

113

 Şanlıurfa

 Harran

Mehmet

 İngin

114

 Şanlıurfa

 Viranşehir

Şehmus

 Dodukanlıoğlu

115

 Tunceli

 Mazgirt

 Akpazar

 Cemal

 Bulut

116

 Tunceli

 Hozat

Seyfi

 Geyik

117

 Tunceli

 Mazgirt

İsmail

 Toprak

118

 Uşak

 Eşme

Yılmaz

 Tozan

119

 Uşak

 Sivaslı

 Pınarbaşı

 Naci

 Akyürek

 Mevcut Başkan
120

 Uşak

 Sivaslı

 Selçikler

 İbrahim

 Kökçü

121

 Uşak

 Eşme

 Yeleğen

 Feyzi

 Kaya

 Mevcut Başkan
122

 Uşak

 Banaz

 Kızılcasöğüt

 Ömer

 Biçer

 Mevcut Başkan
123

 Van

 Çaldıran

Muhamed

 Aladağ

124

 Yalova

 Armutlu

Ali

 Çetinkaya

125

 Yalova

 Altınova

 Kaytazdere

 Ali

 Kangal

 Mevcut Başkan
126

 Yalova

 Altınova

 Subaşı

 Turan

 Canbay

127

 Yalova

 Çınarçık

Avni

 Kurt

 Mevcut Başkan
128

 Yalova

 Çınarcık

 Koru

 Kamil

 Yaman

 Mevcut Başkan
129

 Yalova

 Çiftlikköy

Nedim

 Güler

130

 Zonguldak

 Devrek

 Çaydeğirmeni

 Hayrettin

 Çataklı

131

 Zonguldak

 Çaycuma

 Saltukova

 Alim

 Genç

132

 Zonguldak

 Alaplı

 Gümeli

 Ahmet

 Saydam

 Mevcut Başkan
133

 Zonguldak

 Kozlu

Cengiz

 Bank

134

 Zonguldak

 Merkez

 Beycuma

 Hayati

 Açıkgöz

135

 Zonguldak

 Kilimli

Ali Aslan

 Kılıç

 Mevcut Başkan
136

 Zonguldak

 Kilimli

 Çatalağzı

 Adnan

 Akgün

 Mevcut Başkan
137

 Balıkesir

 BŞB

Ahmet

 Akın

 Milletvekili
138

 Artvin

 Merkez

Demirhan

 Elçin

139

 Batman

 Merkez

Enver

 Erdem

140

 Bingöl

 Merkez

Vahdettin

 Uzunyayla

141

 Gümüşhane

 Merkez

Bedri

 Ağaç

142

 Uşak

 Merkez

Asım

 Kalelioğlu

143

 Erzincan

 Merkez

İsmail

 Taş

144

 Karabük

 Merkez

Mehmet

 Durum

145

 Burdur

 Merkez

Ali Orkun

 Ercengiz

 Mevcut Başkan
146

 Giresun

 Merkez

Kerim

 Aksu

 Mevcut Başkan
147

 Yalova

 Merkez

Vefa

 Salman

 Mevcut Başkan
(Bitti)

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