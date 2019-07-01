CHP PM, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere toplandı
CHP PM, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
CHP PM, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Kaynak: Dunya.com
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
Son Dakika Haberleri