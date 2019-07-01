CHP PM, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere toplandı

CHP PM, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP PM, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere toplandı

CHP PM, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Kaynak: Dunya.com

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