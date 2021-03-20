CHP PM'nin olağanüstü toplantısı sona erdi
20.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:50
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) olağanüstü toplandı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) olağanüstü toplandı.
Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine ilk olarak saat 12.00'de MYK toplantısı gerçekleştirildi.
MYK sonrasında ise Ankara'da bulunan üyelerin katılımı ile PM toplantısı yapıldı.
Toplantıda, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kararlarının değerlendirildiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan