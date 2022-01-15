CHP PM'de 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesi kararı alındı - Haberler
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CHP PM'de 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesi kararı alındı

CHP PM'de 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesi kararı alındı
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP'nin temmuzda yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesi kararı alındı.

CHP'nin temmuzda yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesi kararı alındı.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Genel Başkanın sunuşu ile başlayan PM'de, son ekonomik gelişmelerin yanı sıra mevcut siyasi gelişmeler ışığında siyasi tutum değerlendirmeleri, eğitim politikaları sunumu ve Parti Okulu'nun 2021 raporu görüşüldü.

PM'de, tüzük hükümleri uyarınca hazırlanmış "Gençlik Kolları Yönetmeliği" değişiklik talebinin yanı sıra bazı af talepleri de ele alındı.

CHP PM'nin en önemli gündem maddesini ise olağan kurultayın bir yıl süreyle ertelenmesi oluşturdu.

37. Olağan Kurultayı'nı 25-26 Temmuz 2020'de Ankara'da gerçekleştiren CHP, yine temmuzda yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı'nı PM'deki görüşme ile bir yıl erteleme kararı aldı.

Erteleme kararının olası erken seçim ve artan salgın şartları nedeniyle alındığı öğrenildi. Kararla CHP'nin il ve ilçe kongre takvimleri de bir yıl ertelendi.

Normal şartlarda Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınabilecek erteleme kararına ilişkin önerinin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla PM üyelerine görüşüne sunulduğu belirtildi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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CHP'nin temmuzda yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesi kararı alındı.

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