CHP PM cumartesi toplanacak
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CHP PM cumartesi toplanacak

15.10.2020 11:33 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:33
CHP PM cumartesi toplanacak

CHP Parti Meclisi (PM) cumartesi toplanacak.

CHP Parti Meclisi (PM) cumartesi toplanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM toplantısı, 17 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

Yüz yüze yapılacak PM toplantısı, genel başkanın sunuşuyla başlayacak. Merkez Yönetim Kurulu Raporu'nun görüşüleceği toplantıda, yargı alanındaki ve dış politikadaki güncel gelişmelerin siyasi sonuçları ele alınacak.

PM'de ayrıca pandeminin özellikle ekonomi, sağlık ve eğitime etkileriyle siyasi sonuçları da değerlendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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