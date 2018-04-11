CHP Pendiklilerin Tapu Sorununu Dinledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer, Pendiklilerin tapu sorunlarını dinledi.

Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, CHP Pendik İlçe Başkanı Doğan Çakmak, partililer ve Çınardere Mahallesi sakinleri, tapu sorunları nedeniyle Ayazma Caddesi üzerinde bir araya geldi.

Mahalle sakinleri ellerinde "barınma hakkımız istiyoruz", "Çınardere halkı yalnız değildir", "tapularımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Kaftancıoğlu, burada yaptığı açıklamada, Çınardere'de yaşayan halkın işgalci değil, hak sahibi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"50 yılı aşkın zamandır bu mahallede yaşayan ve buraları şehir haline getiren, burada yaşayan insanlardır. Çınardere halkı AKP'li Pendik Belediyesi'nden hibe ya da bağış değil yıllardan beri vergilerini ödediği arsalarını ve tapularını istiyorlar. Çınardere halkı 'bize kendi yerimizi gerekiyorsa ücreti karşılığında satın, ama bizi yerimizden yurdumuzdan etmeyin' diyor. Ancak Pendik Belediye Başkanı imar planlarını gerekçe göstererek, işine geldiği gibi düzenledikleri imar planlarını gerekçe göstererek burada yaşayan halka işgalci muamelesi yapıyor. ve arkamızda gördüğünüz vatandaşlarımızı buradan sürgün etmeye çalışıyor. Çınardere sakinleri sadaka istemiyor. Seçim zamanları duydukları yalanlara karınları tok" diye konuştu

CHP'nin bölgede yaşayan, hakkını arayan halkın yanında olduğunu ifade eden Kaftancıoğlu, "Tüm tapu mağdurlarına sözümüz olsun ki asla ve asla yerinizden ve yurdunuzdan edilmeyeceksiniz. ve sizler Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, yani Pendik belediyesi halkın olduğunda, tapularınıza, hak ettiğinize, hakkınız olana kavuşacaksınız." dedi.

Konuşmanın ardından Kaftancıoğlu ve beraberindekiler, mahalle sakinleriyle bir süre sohbet etti, daha sonra Çınardere Mahallesi Muhtarlığı'nı ziyaret etti.