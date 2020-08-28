CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "Türkiye'nin doğalgaz kaynağını keşfetmiş olması önemlidir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "Türkiye'nin doğalgaz kaynağını keşfetmiş olması önemlidir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin böyle bir doğalgaz kaynağını keşfetmiş olmasının gerçekten önemli olduğunu dile getirdi.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak:
28.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:35

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin böyle bir doğalgaz kaynağını keşfetmiş olmasının gerçekten önemli olduğunu dile getirdi.

Faik Öztrak, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde katıldığı programda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile yaşanan sorunlardan doğalgaz bulunduğunun açıklanmasına kadar pek çok konuya değinen CHP Tekirdağ Milletvekili de olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Akdeniz'in de Ege'nin de bir barış denizi olabilmesi için ülkelerin bir birlerinin haklarına karşılıklı saygı göstermeleri lazım. Bir ülke ben buradaki her şeyi alırım mantığı içinde hareket ediyor, arkasına da Avrupa'yı alıyorsa bunu kabul etmek tabii ki mümkün değildir. Türkiye'de bu bölgede önemli gücü olan, bu bölgenin, bu denizlerin önemli aktörü olacak olan bir ülkedir. Dolayısıyla yönetimlerin görevi de Türkiye'nin bu haklarını savunmaktır. Bir kere sadece kaba güçle bu iş olmaz. Gerektiği zaman diplomasi de güç de kullanılır" dedi.

"Türkiye'nin böyle bir doğalgaz kaynağını keşfetmiş olması gerçekten önemlidir"

Doğalgaz müjdesi gerçekten bizi de çok memnun etti diyen Öztrak, "Türkiye'nin böyle bir doğalgaz kaynağını keşfetmiş olması gerçekten önemlidir. Buna inanıyoruz ama şunu da söylüyoruz, bunun bir an önce bu ülkenin bu milletin yararına kullanılması lazım. Şu ana kadar Avrupa'daki ülkelerin üç katı, Moldova'nın yaptığı açıklamalardan anladığımız kadarıyla Moldova'nın ödediği ücretin iki katı ücret ödeyerek biz gaz alıyoruz yap, al ya da öde sistemi çerçevesinde. Bugün dünyada da gaz fiyatlarının nereye geldiği malum. Bunu kullanmak suretiyle bu rezervin bize vermiş olduğu imkanı kullanmak suretiyle masaya oturmalı ve gaz fiyatlarını bir an evvel düşürmeli. Bunu da ailelerimize, vatandaşlarımıza esnafımıza ve sanayicimize yansıtmalıyız. Ancak bu imkanın bu milletin yararına kullanılması bu şekilde olur. Bu iktidar da bunu yaparsa biz tabii ki alkışlarız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Güncel
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Güncel
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı 3. Sayfa
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı 3. Sayfa
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım Magazin
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı
Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor
Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Sezen Aksu Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Eddie Newton Mauricio Lemos Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "Türkiye'nin doğalgaz kaynağını keşfetmiş olması önemlidir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 11:36:45. #1.14#
title