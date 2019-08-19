CHP Parti Sözcüsü Öztrak'tan "Doğu Akdeniz" açıklaması

19.08.2019 22:20

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnız kaldığını belirterek, "Biz nerede ne gemimiz olduğunu biliyoruz ama buradaki temel mesele şu; ülkeler bir araya geliyor, bölgesel iş birlikleri ortaya çıkıyor ama Türkiye burada yok" dedi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Mardin, Diyarbakır ve Van belediye başkanlarının bu sabah görevden alındığını ve yerlerine o illerin valilerinin kayyum olarak atandığını hatırlatan Öztrak, "Ülkemizde belediye başkanı olmanın koşulları bellidir. Bundan daha 5 ay önce adli sicili temiz olan, YSK tarafından adaylıkları uygun görülen ve millet tarafından seçilen bu belediye başkanlarının görevden alınması kararı hukuki değil, siyasidir" diye konuştu. Terörle mücadelenin Türkiye'nin ortak ve milli meselesi olduğunu vurgulayan Öztrak, "Emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulan CHP, terörün her türlüsünü lanetler ve terörü bir insanlık suçu olarak görür. Ancak terörle mücadele gibi milli bir mesele, milli iradeye baskı uygulamanın siyasi aracı haline de dönüştürülmemelidir. Anayasamızın 68. maddesine göre siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır" şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir'de partisinin il başkanları toplantısında gerçekleştirdiği "Doğu Akdeniz" açıklamasıyla ilgili bir soruya ise Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Bizim buradaki gemilerden haberimiz olmadığını iddia edenlerin genel başkanımızın ne dediğini anlamak istemedikleri çok açık seçik ortada. Daha birkaç yıl önce Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin oluşturduğu bölgenin ekonomik lideri olacağımız konuşuluyordu. Eğer burada gerçekten büyük bir refah artışı ortaya çıkacaksa bunun Türkiye liderliğinde olması gerektiği konuşuluyordu. Oysa daha bu sene başında Akdeniz'e kıyısı olan 7 ülkenin gerçekleştirdikleri Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda Türkiye'nin adı bile geçmiyor ama Türkiye'nin gücüne ve jeostratejik önemine baktığınız zaman buradaki en etkili oyuncunun biz olmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Biz nerede ne gemimiz olduğunu biliyoruz ama buradaki temel mesele şu; ülkeler bir araya geliyor, bölgesel iş birlikleri ortaya çıkıyor ama Türkiye burada yok. Bizim karşı çıktığımız, Türkiye'nin bu yalnızlığının dayanılmaz hafifliğidir."

(Neşra Durmaz - Mustafa Apaydın/İHA)

Kaynak: İHA