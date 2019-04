CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "İtiraz Hukuka Uygun Olmalı, Delilsiz İtiraz Olmamalı"

CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "İtiraz hukuka uygun olmalı, delilsiz itiraz olmamalı"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İtiraz hukuka uygun olmalı, delilsiz itiraz olmamalı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın açıklamasında bulundu. Öztrak, "Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok. Herkesin sandıktan çıkan sonuçlara saygılı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İtirazın seçim sürecinin bir parçası olduğunu kabul ettiklerini fakat itirazın iyi niyetle olması gerektiğini kaydeden Öztrak, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz'un dün itiraz sürecini başlatırken sarf ettiği sözler gerçekten endişelerimizi artırmıştır. Dün söylediği 'Bize operasyon çekiliyor, demokratik hayatın en şaibeli seçimi' gibi laflar aslında bir hukukçu tarafından söylenmemesi gereken sıkıntılı sözlerdir. Seçimi kendileri kazanmış olsaydı merak ediyorum Ali İhsan Yavuz bu sözleri sarf edecek miydi? Sandıklarda yedi görevli var. İki tanesi devlet memuru, iki tanesi de kendilerinin mensup olduğu ittifakın temsilcilerinden oluşuyor. Ayrıca YSK üyelerinin sürelerini daha yeni uzattılar. Polis, yargı ellerinde. Bu durumda Ali İhsan Yavuz'un seçimlerde şaibe var demesi gerçekten trajikomik bir durum. Özellikle havuz medyasında yer alan sandık darbesi, ikinci Gezi olayı gibi ifadeler ülkede kutuplaşmayı yeniden başlatacak ifadeler. Bu nedenle tüm parti yetkilileri, bu süreçte son derece sorumlu sözler sarf etmek zorundalar. İtiraz hukuka uygun olmalı, delilsiz itiraz olmamalı" şeklinde konuştu.

Gelinen noktada Türkiye'nin belirsizliği kaldıramayacak noktada olduğunu vurgulayan Öztrak, bir an önce seçim belirsizliğinin ortadan kaldırılıp, Türkiye'nin şu andaki en önemli gündemi olan ekonominin konuşulması gerektiğini söyledi. Öztrak, şunları kaydetti:

"2014'te YSK Ankara seçimleriyle ilgili olarak karar vermiş. Ankara seçimlerinde de geçeriz oylar aradaki farkın katbekat üstünde. 2014'de YSK, 'YSK'nın karar sürecini geciktirecek nitelikle yapılan delilsiz itirazlar, bir yandan YSK'nın itibarına gölge düşürür, diğer yandan belirsizliği artırır' demiş. Bu defa YSK dün gece yarısından sonra yaptığı toplantıda aldığı kararla maalesef bu kararın arkasında duramamış. Hakimler, siyasi baskılara hiçbiri şekilde boyun eğmemeliler. Dün alınan bu kararla 2014'te alınan karara aykırı olarak İstanbul'da bazı ilçelerde ilçe seçim kurulları yeniden tam sayım yapılmasını kabul ederken, diğer bazı ilçelerde de bu talepler kararda gerçekçe gösterilerek reddedilmiştir. Ortada kaotik bir durum vardır. Geldiğimiz noktada Türkiye belirsizliği hiç kaldıramayacak noktadadır. Daha önce Bahçeli'nin, Erdoğan'ın ifade ettiği biçimiyle Türkiye'nin bir an önce gündemi olan ekonomiye dönmesine ihtiyaç vardır. İstanbul'da 12 ilçede evet kararı çıkmış. 5 ilçede tüm oylar sayılacak, 3 ilçede sayımlar bitmiş, 1 ilçede sadece 10 sandıkta sayım yapılacakmış, 18 ilçede de karar süreçleri işliyor. Biz hak, hukuk, adalet diye yürümüş olan bir partiyiz. Kendi hakkımızı yedirmeyiz, hukukumuzu da ezdirmeyiz."

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretinde defteri imzalarken yazısının altına İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı yazması büyük tepki çekti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Seçim sonrası muazzam bir algı operasyonu yürütülüyor. Sayımlar bittikten sonra hem Yavaş hem İmamoğlu seçilmiş belediye başkanları olarak ortaya çıktı. Bu baskılar devam ederken Binali Yıldırım ilk algı operasyonunu yaptı. Teşekkür açıklaması yaptı. Arkadaşlarımız, örgütümüz, il başkanımız, Ekrem İmamoğlu, milletvekillerimiz bu süreci çok büyük bir özveriyle götürüyorlar" yanıtını verdi.

Öztrak, İstanbul'da oyların yeniden sayımına ilişkin soruya ise, "Arkadaşlarımız ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları hızla giriyorlar. Elimize gelen verilere göre Adalar'da, Eyüp'te, Büyükçekmece'de sayım bitmiş durumda. Sonuçların çok fazla değişebileceğini zannetmiyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA