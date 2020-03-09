CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı
Muhabirlerin soru sorması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
09.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:08
Muhabirlerin soru sorması
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları
ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı