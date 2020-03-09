CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı

Muhabirlerin soru sorması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

09.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:08
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı

Muhabirlerin soru sorması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı

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