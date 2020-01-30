CHP Parti Okulu'nun 41. Gençlik Kampı tamamlandı

30.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:24

CHP Parti Okulu'nun düzenlediği 41. Gençlik Kampı, 20-24 Ocak'ta Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, kamp süresince gençlere iki ayrı sınıfta "gençlik akran temel siyaset eğitimi ve sosyal demokrat ideoloji eğitimi" verildi. Kampta, 18-30 yaş aralığında 20 şehirden gelen 47 genç katılımcı eğitim aldı.

Gençlik akran temel siyaset eğitiminde iletişim ve seçmenle ilişkiler, CHP tarihi, tüzüğü, programı ve sosyal demokrasi konuları, Parti Okulu genç eğitmenlerinin anlatımıyla işlendi.

Gençlik akran temel siyaset eğitimini alan katılımcılar, gruplara ayrılarak çevrelerindeki bir soruna çözüm üretecek sosyal projeleri de tasarladı. Genç katılımcıların eğitimi tamamlaması için tasarladıkları bu projeleri hayata geçirmeleri gerekiyor.

Ayrı bir sınıfta gerçekleştirilen ve katılımcıları farklı olan "Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi"nde akademisyenler, CHP milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleri görev aldı.

Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın ve Fikret Şahin ile Parti İçi Eğitim Sorumlusu ve 26. Dönem Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Kış Kampı'nın "Deneyim Konuşuyor" bölümünde gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

"Tematik Kamp" uygulaması

CHP Parti Okulu, bu eğitimde "Tematik Kamp" uygulamasını başlatarak bir ilke de imza attı.

"Eğitimde Gelecek Teknolojileri" adı altında ilk kez bir tema ile kamp düzenleyen Parti Okulu, "Yeni Kuşağın Özellikleri" ve "Eğitimde Gelecek Teknolojileri" başlıkları altında bilgilendirici konuşmalar yapmak üzere MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Erhan Erkut'u gençlerle buluştu.

Derslerden kalan zamanlarda da katılımcılar verimli vakit geçirerek vals, doğaçlama tiyatro ve ses yarışması gibi etkinliklere katıldı.

CHP Parti Okulu'nun eğitimlerine Parti Okulu sosyal medya hesaplarından ve internet adresinden başvuru yapılabiliyor.

Kaynak: AA