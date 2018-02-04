CHP Parti Meclisine 488, Yüksek Disiplin Kuruluna 108 Kişi Aday Oldu
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CHP Parti Meclisine 488, Yüksek Disiplin Kuruluna 108 Kişi Aday Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyeliğine 488, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine ise 108 partili aday oldu.

CHP Parti Meclisine 488, Yüksek Disiplin Kuruluna 108 Kişi Aday Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyeliğine 488, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine ise 108 partili aday oldu.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı ikinci gününde devam ediyor. İkinci günde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek. Parti Meclisi üyeliği için 488, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için 108 kişi aday oldu. - ANKARA

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