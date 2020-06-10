CHP Parti Meclisi video konferans yöntemiyle toplandı
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CHP Parti Meclisi video konferans yöntemiyle toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer koşullar uygun olursa, daha ağır bir tablo önümüze çıkmazsa kısa süre içerisinde bir kurultay yapıp, sonlandıracağız yani yolumuza devam edeceğiz.

CHP Parti Meclisi video konferans yöntemiyle toplandı
10.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer koşullar uygun olursa, daha ağır bir tablo önümüze çıkmazsa kısa süre içerisinde bir kurultay yapıp, sonlandıracağız yani yolumuza devam edeceğiz." dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında, her zaman Genel Merkez'de yapılan toplantının, salgın nedeniyle teknolojinin sağladığı imkan çerçevesinde bu kez video konferans yoluyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu şekilde il başkanları ve belediye başkanlarıyla toplandıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, gelecek günlerde il ve ilçe belediye başkanlarıyla da bir toplantı yapacaklarını dile getirdi.

Sivil toplum örgütleriyle de video konferans yoluyla görüştüklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte belediyelerimiz gerçekten iyi bir sınav verdiler. Bütün belediyelerimiz, yani belde belediyelerimizden tutun büyükşehir belediyelerimize kadar, engellemeler yapıldı ama bütün bu engellemeleri belediye başkanlarımız dert yanmadan, 'elim kolum bağlandı bir iş yapamıyorum' demeden aştılar ve başarıyla görevlerini yerine getirdiler. Dolayısıyla ben Parti Meclisinin huzurunda bütün belediye başkanlarına gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiler ve bundan sonra da göstermeye devam edecekler." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, belediyelerin, "vatandaşla sıcak ve samimi bir diyalog kurulması, kendisine oy versin veya vermesin ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlara el uzatılması, yardım yapılırken onurları ile oynanmaması ve yoksulluklarının afişe edilmemesi" gibi temel kurallar ile Genel Merkezin aldığı bütün kararlara büyük bir dikkatle uyum gösterdiğini söyledi.

Genel Merkez olarak yaşanan pandemi sürecinin ekonomi, sosyal yaşam ve sağlıkta ortaya çıkardığı sorunlar ile bu sorunlara yönelik çözümlerini, MYK üyeleri, hekimler, sivil toplum kuruluşları ve KOBİ'lerle değerlendirdiklerine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İzlediğimiz strateji şuydu, bu konuda hiç kimseyi eleştirmeden doğrudan doğruya bu süreçte nelerin yapılması lazım, bunları anlatmaya çalıştık. 4 ayrı basın toplantısı yaptım, 4 ayrı basın toplantısında da Ekonomik Sosyal Konseyin toplanmasından esnafın dükkanını kapatması halinde siyasal iktidarın ne yapması gerektiğine kadar, çiftçiler, sanatçılar için ne yapması gerektiğine kadar pek çok öneri yaptık. Ama bu önerileri yaparken şunu da söylemeyi ihmal etmedik. Bu öneriler yapılırken gerçekten kaynak var mı yoksa CHP sırf vatandaşa politik mesaj vermek için mi böyle konuşuyor? Hayır. Kaynakları da gösterdik."

İşsizlik sigortası fonunun kaynak olarak kullanılması, motorlu taşıtlar vergisinin şoför esnafı için 2020'de alınmaması gibi öneriler getirdiklerini de dile getiren Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmayı da anımsattı.

15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paraların ne yapıldığı konusunu sık sık dile getirdiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üyelerinin de katıldıkları her ortamda bunu sürekli dile getirmelerini istedi.

"Kaba kuvvet kullanarak rakibini susturmaya çalışan bir sürece girdik"

Kılıçdaroğlu, "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında toplanan paraların nerelere harcandığının da sürekli sorgulanması gerektiğini öne sürerek şöyle devam etti:

"Dün akşam Özgür Özel arkadaşımıza yönelik bir saldırı oldu ama kendisi ile konuştum, bugün parlamento açılırken galiba bir özürle açılacakmış. Şu bir gerçek, eleştiriye tahammül edemeyen, demokrasiyi içine sindiremeyen, eleştiriye karşı düşüncesini açıklamaktan aciz ama kaba kuvvet kullanarak rakibini susturmaya çalışan bir sürecin içine girdik. Acı ama gerçek. Dolayısıyla her arkadaşımın şunu bilmesini isterim. CHP'ye yönelik saldırılar, baskılar artacaktır ama onların da bilmesi gereken bir şey var; hangi baskı gelirse gelsin Cumhuriyet Halk Partisinin geri adım atacak gibi bir yapısı zaten yoktur. Doğasında da yoktur, tarihinde de yoktur. Biz inandığımız yolda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

Kılıçdaroğlu, demokrasi konusundaki mücadelelerinin gerçekten övünülecek bir mücadele olduğunu dile getirerek eksikleri olsa da demokratik standardı yükseltmek için ellerinden gelen her çabayı özenle gösterdiklerini söyledi.

"Açık alanda, sosyal mesafe korunarak yapılabilir"

CHP Kurultayı'na ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kurultay için Gamze Hanım Sağlık Bakanı ile konuştu. 'Acaba seyircisiz Arena'da yapabilir miyiz' diye. Orada bile izin vermediler, 'Kapalı bir yerde yapmanız doğru değildir. Açık alanda ancak yapabilirsiniz, o da sosyal mesafe korunarak yapılabilir' diye. O çerçevede bir çalışma şu anda yapılıyor. Bakalım eğer gerçekleştirebilirsek, koşullar uygun olursa, eğer daha ağır bir tablo önümüze çıkmazsa kısa süre içerisinde bir kurultay yapıp, sonlandıracağız yani yolumuza devam edeceğiz."

PM'de, pandemi sürecinde yaşanan gelişmeler ele alındı, pandemi nedeniyle ertelenen CHP Kurultayı'nın ne zaman yapılacağına dair fikir alışverişinde de bulunuldu.

Ayrıca tüzüğün 17. maddesi uyarınca Kocaeli İl Yönetim Kurulu üye sayısının artırılması talebi görüşüldü.

Toplantıda Parti Meclisi üyeleri de değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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