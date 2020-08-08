CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.
08.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:45
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.
CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda seçilen PM'nin ilk toplantısı, Genel Merkez'de yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun PM üyeleri arasından oluşturacağı yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yarın öğleden önce açıklanacak.
Yeni MYK'nin ilk toplantısının da pazartesi yapılması planlanıyor.
Kaynak: AA