CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi
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CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

14.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:46
CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi

(PM) toplantısı sona erdi.

Genel Başkan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda, "Bilim Kültür Sanat Platformu Yönetmeliği" ve "Parti İçi Eğitim Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler ele alındı.

"Bilim Kültür Sanat Platformu Yönetmeliği"nde yapılacak değişikliklerin kabul edildiği toplantıda, "Parti İçi Eğitim Yönetmeliği" daha sonraki toplantıya bırakıldı.

CHP Tüzüğü doğrultusunda artırılan Manisa'nın Akhisar İlçe Yönetim Kurulu sayısının tekrar düzenlenmesi talebinin ele alındığı toplantıda, bazı bağışlanma talepleri de görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Türkiye gündemi ve dış politikaya ilişkin de bazı değerlendirmeler yapıldı.

PM Üyesi Eren Erdem, tahliyesinin ardından ilk kez toplantıya katıldı.

Kaynak: AA
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