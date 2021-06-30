CHP Parti Meclisi toplandı

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Genel Merkezi'nde, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM toplantısı, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun, parti meclisi üyelerinden, özellikle vatandaşın sorunlarına çare olabilecek projeler üretmelerini ve halkın içinde daha çok bulunmalarını istediği öğrenildi. Toplantıda CHP'nin hazırladığı anayasa taslağı çalışması ile ilgili gelinen son durumun ele alındığı, İstanbul Sözleşmesi konusunun da gündeme geldiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu