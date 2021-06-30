CHP Parti Meclisi toplandı
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CHP Parti Meclisi toplandı

CHP Parti Meclisi toplandı
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Genel Merkezi'nde, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM toplantısı, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun, parti meclisi üyelerinden, özellikle vatandaşın sorunlarına çare olabilecek projeler üretmelerini ve halkın içinde daha çok bulunmalarını istediği öğrenildi. Toplantıda CHP'nin hazırladığı anayasa taslağı çalışması ile ilgili gelinen son durumun ele alındığı, İstanbul Sözleşmesi konusunun da gündeme geldiği belirtildi.


CHP Parti Meclisi toplandı
CHP Parti Meclisi toplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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