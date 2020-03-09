CHP Parti Meclisi, büyük kurultay öncesi son kez toplanıyor
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CHP Parti Meclisi, Güncel

CHP Parti Meclisi, büyük kurultay öncesi son kez toplanıyor

CHP Parti Meclisi (PM), 28-29 Mart'ta yapılacak 37. Olağan Kurultay öncesi 12 Mart 2020 Perşembe günü son kez toplanacak.

09.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:10
CHP Parti Meclisi, büyük kurultay öncesi son kez toplanıyor

CHP Parti Meclisi (PM), 28-29 Mart'ta yapılacak 37. Olağan Kurultay öncesi 12 Mart 2020 Perşembe günü son kez toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM toplantısı, parti genel merkezinde saat 11.00'de başlayacak.

Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşması yapacağı toplantıda, 37. Olağan Kurultay için Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından hazırlanan çalışma raporu ile kurultaya sunulacak kesin hesaplar görüşülüp karara bağlanacak.

Toplantıda ayrıca, Muğla İl Disiplin Kurulu'nun talebi ile Hesap Yönetmeliği'ne eklenecek bentler de ele alınacak.

Kaynak: AA

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