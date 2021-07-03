CHP, Paris Anlaşması'nın onaylanma sürecinin tamamlanması için TBMM Başkanı Şentop'a başvurdu
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CHP, Paris Anlaşması'nın onaylanma sürecinin tamamlanması için TBMM Başkanı Şentop'a başvurdu

CHP, Paris Anlaşması'nın onaylanma sürecinin tamamlanması için TBMM Başkanı Şentop'a başvurdu
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

CHP, Paris İklim Sözleşmesi'nin onaylanma sürecinin bir an önce tamamlanması için TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a başvuruda bulundu.

CHP, Paris İklim Sözleşmesi'nin onaylanma sürecinin bir an önce tamamlanması için TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a başvuruda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel imzasıyla yapılan başvuruda, 29 Haziran 2021 itibarıyla 197 ülkenin imzaladığı Paris Anlaşması'nın, Eritre, İran, Irak, Yemen ve Türkiye tarafından onaylanmadığı belirtildi.

Başvuruda, Türkiye'nin iklim krizinden olumsuz etkilendiğinin Dışişleri Bakanlığının bilgilendirme notlarında da yer aldığına dikkat çekilerek, Türkiye'nin ilk imzacılarından olduğu Paris Anlaşması'nı bir an önce onaylaması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun tekliflerinin TBMM Başkanlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulduğuna işaret edilen başvuruda şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede şahsınızın imzasıyla TBMM Başkanlığına 151 kanun teklifi sunulmuştur. Ancak ilk imzacısı olduğumuz Paris İklim Anlaşması'nın uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifi, üzerinden geçen zamana rağmen ilgili komisyona havale edilmemiştir. İlgili içtüzük hükümlerine göre anlaşmanın Cumhurbaşkanı'nca TBMM Başkanlığına sunulmuş olması gerekmektedir. Eğer kamuoyu nezdinde imzalandığına ilişkin aleniyet kazanan bu anlaşma Cumhurbaşkanı'nca TBMM Başkanlığına sunulmadıysa, kamuoyunun ve parti grubumuzun özel ilgisi bulunan bu anlaşmanın akıbetinin makamınız tarafından Cumhurbaşkanlığından sorulması; Parlamentomuzun çevre hakkına duyduğu saygı açısından önemli bir gösterge olacaktır."

Başvuruda, "Paris İklim Anlaşması'nın uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifinin bir an önce ilgili komisyona sevk edilerek, onaylanma sürecinin tamamlanması noktasında atacağınız adımın, İçtüzük'ten kaynaklanan bir sorumluluğun yerine getirilmesinin yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaşanabilir bir çevre yaratılması sürecine çok değerli bir katkısı olacak ve kamuoyunun büyük bir bölümünün beklentisinin yerine getirilmesi anlamına gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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