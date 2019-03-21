CHP Oylarının Başka Bir İradeye Gideceğini Görüyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'ye verilen oyların aslında CHP seçmeninin arzu ettiği adaylara da gitmeyeceğini, sandığın altına bir delik açılmış, oradan başka bir iradeye gideceğini hep beraber görüyoruz." dedi.

Çelik, partisinin Sarıçam Belediyesi meclis üyesi adayı Murtaza Kılçık'ın seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmada, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nda bir araya geldiklerini söyledi.

Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına değinen Çelik, orada bir cani tarafından 50 Müslüman'ın hunharca katledildiğini dile getirdi.

Çelik, saldırıyı bir kez daha kınadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu caninin, katliamı yaparken kullandığı semboller Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye, tarihimize ve camilerimize düşmanlık içeren semboller kullanıyor ama CHP'nin başındaki Kılıçdaroğlu tutuyor, 'Bu saldırı karşısında İslam dünyası kendisini sorgulasın' diyor. Öldürülenler Müslüman, öldüren kişi bir Hristiyan ve bu kişi saldırırken İslam dinine, tarihimize, Cumhurbaşkanımıza, minarelerimize, İstanbul'da var olma hakkımıza, İstanbul'un vatanımızın bir parçası olmasına saldırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu değerlendireceği yerde 'İslam dünyası kendisini sorgulasın' diyor. Yani ne dediğini bilmeyen, söylediği lafın nereye gittiğini bilmeyen, kimi karşısına alması gerektiğini, kimin yanında durması gerektiğini idrak edemeyen bir genel başkanla karşı karşıyayız. Onun için CHP tabanındaki kardeşlerimizi de güçlü bir şekilde bilinçlendireceğiz, onlarla bir araya geleceğiz ve konuşacağız, onlara bu tabloları anlatacağız."

"Seçime katılım oranının çok yüksek olması lazım"

Çelik, Cumhur İttifakı adaylarına sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek, kazanımları daha ileriye taşımak için bütün partilerin tabanlarındaki vatandaşların oylarına talip olduklarını aktardı.

Şimdiye kadar çok güzel hizmetler yapıldığını, bundan sonra da daha güzellerine imza atılacağını ifade eden Çelik, "Demokrasi bayramı, demokrasi şöleni geliyor. Seçime katılım oranının çok yüksek olması lazım. Herkesin seçime katılması için komşularımız, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı sandığa götürmeliyiz. 'Ben sadığa gitmem, karasızım' diyenleri sandığa götürmeliyiz." şeklinde konuştu.

"Kimlerin CHP adayına destek verdiğini görüyoruz"

Çelik, vatandaşların oylarına sahip çıkmasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Bakın bugün yine Ceyhan'da bir şey çıktı. Basına açık bir toplantı yapmışlar, o toplantının neticesinde kimlerin kimlerle beraber olduğunu, kimlerin CHP adayına destek verdiğini ve hangi mantıkla vermeye çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla CHP'ye verilen oyların aslında CHP seçmeninin arzu ettiği adaylara da gitmeyeceğini, sandığın altına bir delik açılmış, oradan başka bir iradeye gideceğini hep beraber görüyoruz. Demokrasimizi korumak ve terörle mücadele etmek için çok büyük bir bedel ödedik ve bu bedeli hep beraber ödedik. Türkiye'yi istikrarsızlığa sürüklemek isteyenlerin, Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin yapmak istediklerine müsaade etmeyelim."

"O cani, vatandaşın birliğini hesap edemiyor"

Yeni Zelanda'daki terör saldırısına tepkisini sürdüren Çelik, şunları kaydetti:

"O cani, 'İstanbul'un batısında oturmayın, doğusuna geçin, biz geleceğiz Ayasofya ve İstanbul camilerindeki minareleri yıkacağız' diyor. Bu cani kendi kendisine konuşabilir ama hesap etmediği şey, vatandaşın birliği, dirliği, ortaya koyduğu irade ve 31 Mart'ta sandıktan bu saldırılara vatandaşların vereceği cevap. 'Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak, Türkiye'ye büyük zarar vermek, Türkiye'yi yolundan çevirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öldürülmesi lazım' diyor. Onun hesap edemediği, Cumhurbaşkanımıza, milletin sevgilisine sevdalı bir topluluğun en önce Sarıçam'da, Adana'da ve Türkiye'nin her tarafında olduğunu bilmiyor."

Diğer konuşmacılar

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı da vatandaşlardan Cumhur İttifakı'na destek vermelerini isteyerek, "Türkiye'nin beka sorunu diye altını çizdiğimiz dönemde, şer odaklarına 31 Mart'ta geçit vermemiz lazım." ifadesini kullandı.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ise yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını belirterek, "Bu kalan sürede inşallah Adana'da 15 ilçemizi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanacağız. Cumhur İttifakı olarak Adana'yı ve tüm ilçelerini en güzel hizmetlerle buluşturacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA