CHP Osmaniye Milletvekili Ünlü'den Düziçi Belediye Başkanı Öner'in partiden istifasına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in partiden istifasına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in partiden istifasına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Düziçi İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Ünlü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2019 yerel yönetimler seçimlerinde CHP'nin Alper Öner'i aday gösterdiğini ve Düziçi halkının sahip çıkmasıyla 5 bin oy farkla Öner'in seçimi kazandığını söyledi.

Hem partisinin hem de kendisinin Öner'in seçilmesi için yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Ünlü, "Kendisiyle, örgütümle beraber yağmur altında gece gündüz miting yaptık. Sizler de o yağmurda ıslandınız ve 2019 seçimini kazandık. Onunla beraber seçimi alınca kol kola sokakta kutlama yaptık ancak daha sonra arkadaşlarım anlattı 'bunun gidişatı iyi değil' diye. Çok şikayet geliyordu. Zaman zaman kendisini uyarıyorduk il ve ilçe başkanımla beraber. Sonra baş başa oturduk. 'Bunlar yanlış anlaşılıyor. Bazıları bana muhalif' gibi gerekçeler sundu bize." diye konuştu.

Ünlü, 1 ay önce Öner'in Ankara'ya gelerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve beraber fotoğraflar çektirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"(Alper Öner) Partimizden ayrılırken de Atatürkçülüğümüze, yerliliğimizden milliliğimize kadar laf etmiş. Allah'a şükür, Kurtuluş Savaşı'nda nasıl mücadele verdiysek, bu ülkenin kurucu partisi isek, hep beraber kenetlenerek iktidar yolunda dimdik yürüyeceğiz. Bir kişinin eksilmesi umurumuzda değil."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in "Parti disiplini ve partinin yerel yönetim ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışları olduğu" gerekçesiyle, Merkez Yönetim Kurulunun 17 Haziran 2021 tarihli kararıyla kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı. Öner, 19 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek