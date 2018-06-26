CHP'li Gençler, Kılıçdaroğlu'nun Bırakması İçin Oturma Eylemi Başlattı
CHP Denizli Gençlik Teşkilatı'ndan 5 kişi, genel merkez önünde "Artık tamam" yazılı dövizlerle 24 saat süreli oturma eylemi başlattı.
CHP Genel Merkezi önünde partinin Denizli Gençlik Teşkilatı'ndan 5 genç, parti içinde adalet istediklerini belirterek 24 saat süreli oturma eylemi başlattı.
OTURMA EYLEMİ BAŞLATTILAR
Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere CHP Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kemal KIlıçdaroğlu başkanlığında saat 11.00'de toplandı. CHP Denizli Gençlik Teşkilatı'ndan 5 kişi, sabah saat 10.00'da genel merkez önünde 24 saat süreli oturma eylemi başlattı.
"ARTIK TAMAM"
Gençler, 'Parti içerisinde de adalet', 'Açıklama istiyoruz Sayın Genel Başkan', '24 saat oturma eylemi' ve 'Artık tamam' yazılı dövizler açtı.
İşte oturma eyleminden kareler;