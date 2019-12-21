CHP Oltu İlçe Başkanlığı kongresi yapıldı

21.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:48

Oltu Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı olağan kongresi parti binasında yapıldı. Kongreye tek liste ile katılan Yüksel Atabay, yeniden başkan seçildi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede faaliyet raporunun okunmasının ardından İlçe Başkanı Yüksel Atabay bir konuşma yaptı. Atabay, "29 aralık 2017 tarihinden bugüne kadar ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım elimizden geldiği kadar çalıştık partimizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettik. Zaman zaman köylere gittik ilçe merkezinde çalışmalar yaptık, esnaf ziyaretlerimiz oldu, vatandaşlarımızın dertlerini dinledik. Görev verdiğiniz bu dönemde iki seçim atlattık. Bu seçimlerde elimizden geldiği kadar çalıştık çabaladık" dedi.



Kongreye Oltu Büyük Birlik İlçe Başkanı Hikmet Dağ, Meclis üyeleri Mustafa Doğan, Mesut Altunkaya, Şenkaya CHP İlçe Başkanı Işık Ünal, Olur CHP İlçe Başkanı Feridun Kaplan'ın yanı sıra çok sayıda delege katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA