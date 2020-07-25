CHP Olağan Kurultayı'nda oy kullanımı sona erdi CHP Olağan Kurultayı'nda oy kullanımı sona erdi CHP 37'nci Olağan Kurultayında genel başkanlık için oy verme işlemi sona erdi.

CHP Olağan Kurultayı'nda oy kullanımı sona erdi

ANKARA - CHP 37'nci Olağan Kurultayında genel başkanlık için oy verme işlemi sona erdi.

CHP 37'nci Olağan Kurultayında saat 17.15'te başlayan genel başkanlık için oy verme işlemİ saat 18.15'te sona erdi. Genel Başkanlık için tek aday olan İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kaynak: İHA