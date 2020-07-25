CHP Olağan Kurultayı'nda oy kullanımı sona erdi CHP 37'nci Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi sona erdi.

CHP 37'nci Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi sona erdi.

CHP 37'nci Olağan Kurultayı'nda saat 17.15'te başlayan genel başkanlık için oy verme işlemi saat 18.15'te sona erdi. Genel Başkanlık için tek aday olan İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA