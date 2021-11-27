CHP Ödemiş İlçe Gençlik Kolları Başkanı Günlü, istifa edip MHP'ye katıldı

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP Ödemiş İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özgür Günlü'nün partisinden istifa edip MHP'ye katıldığını bildirdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, CHP Gençlik Kolları Başkanı Günlü'nün bugün partisi CHP'den istifa ettiğini belirtti.

Özgür Günlü'nün bugün MHP İl Binasına geldiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Ulusalcı, vatansever ve milliyetçi olduğunu, genel merkezlerinde gördüğü hadiselerin kendisini partisinden soğuttuğunu ifade ederek bugün istifa etmiş. Bu akşam İl Başkanlığımıza gelerek bize katılmak istediğini söyledi. Rozeti benim takmamı istedi. Günlü'ye rozetini taktım, partimize üye oldu."

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri

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