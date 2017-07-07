CHP'nin Yürüyüşüne Saldırı Planı İddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanlara Kocaeli'de saldırı planladığı iddiasıyla gözaltına alınan DEAŞ üyesi ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle Kayseri'de gözaltına alınanların sayısı 15'e çıktı.



Suriye'den aldığı talimat üzerine Kayseri'den kiraladığı minibüsle CHP yürüyüşünün devam ettiği Kocaeli'ne gitmek üzere yola çıktığı belirlenen ve minibüsü yürüyüşteki kalabalığın üzerine sürerek saldırı yapmayı planladığı değerlendirilen Oğuzhan K. ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 kişi daha gözaltına alındı.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 15'e yükseldi.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan bir DEAŞ üyesinin, Suriye'den aldığı talimatla Kayseri'den minibüs kiralayarak CHP yürüyüşünün devam ettiği Kocaeli'ye gitmek istediğini belirleyerek operasyon başlatmış, yürüyüşteki kalabalığın üzerine aracı sürerek saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Oğuzhan K. ve onunla bağlantılı olan 5 kişi gözaltına alınmıştı.



Kiralık minibüste, provokasyon amacıyla konulmuş AK Parti'ye ait bayrak ve bazı seçim malzemeleri de bulunmuştu.