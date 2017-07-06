CHP'nin Yürüyüşüne Saldırı Planı İddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanlara saldırı planladıkları iddiasıyla Kayseri ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 6 mensubunun emniyetteki sorguları sürüyor.



Suriye'den aldığı talimat üzerine Kayseri'den kiraladığı minibüsle CHP yürüyüşünün devam ettiği Kocaeli'ne gitmek üzere yola çıktığı belirlenen ve minibüsü yürüyüşteki kalabalığın üzerine sürerek saldırı yapmayı planladığı değerlendirilen Oğuzhan K. Kayseri'ye getirildi.



Oğuzhan K. ve eşi Ayla K. ile bu kişilere yardım yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.



İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın da katıldığı sorgunun ardından gözaltına alınanların sayısının artabileceği belirtiliyor.



Oğuzhan K'nın minibüs kiraladığı şirketinin yetkilisinin de ifadesine başvuruldu. Zanlının, yurt dışından gelecek ağabeyi ve ailesini karşılamak için İstanbul'a gideceğini söyleyerek minibüsü kiraladığı öğrenildi.



Öte yandan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Emre Uslu'nun 22 Haziran'da attığı "RTE rejimini tanıyorsam, adalet yürüyüşüne, kitlelerin katılacağı İzmit İstanbul'a yaklaşınca saldıracaklar" şeklindeki tweetinin FETÖ ile DEAŞ bağlantısını ortaya koyduğunu değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu konuyu da soruşturma dosyasına dahil etti.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan bir DEAŞ üyesinin, Suriye'den aldığı talimatla Kayseri'den minibüs kiralayarak CHP yürüyüşünün devam ettiği Kocaeli'ye gitmek istediğini belirleyerek operasyon başlatmış, yürüyüşteki kalabalığın üzerine aracı sürerek saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Oğuzhan K. Kocaeli'de, bağlantılı olduğu 5 kişi ise Kayseri'de gözaltına alınmıştı.



Kiralık minibüste, provokasyon amacıyla AK Parti'ye ait bayrak ve bazı seçim malzemeleri de bulunmuştu.