CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı belirlendi
CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanlığına yeniden Uğur Bayraktutan seçildi.
08.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:02
CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanlığına yeniden Uğur Bayraktutan seçildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nın ardından ilk YDK toplantısı en yaşlı üye sıfatıyla Garip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
Tüm üyelerin katıldığı toplantıda, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına Uğur Bayraktutan, YDK Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya seçildi.
Kaynak: AA