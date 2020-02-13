CHP'nin yeni yönetimi mazbatayı aldı

13.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:15

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yeni seçilen yöneticilerle birlikte seçim kurulundan mazbatasını aldı. Yücel, "Bugünden itibaren CHP İzmir İl Örgütünde parti içi yarış bitmiştir" dedi.



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu üyeleri mazbatalarını aldı. CHP'nin yeni yönetimi, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na giderek Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Törene; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kollarının temsilcileri ile örgüt mensupları katıldı. Yücel, "Bugün burada bulunan kadrolarımız CHP örgütü ve iradesiyle seçilmiş kadrolardır. Bu kardılar CHP'yi iktidara taşıyacak kadrolardır. Bugünden itibaren CHP İzmir İl Örgütünde parti içi yarış bitmiştir. Bundan sonraki süreçte yeni seçilen arkadaşlarımızla birlikte bütün birikimimizi, enerjimizi, emek ve mesaimizi partimiz, yaşadığımız kent ve ülkemiz için kullanacağız. Mazbatamızı aldık, Ata'mızın huzuruna çıktık" diye konuştu. Yücel, gazetecilerin "Olası bir erken seçimde milletvekili aday olacak mısınız?" sorusuna, "Onu o zaman düşünürüz, konuşuruz. Şu anda benim istifa etmek, görevimi bırakmak gibi bir düşüncem yok" cevabını verdi.



"İl binası alacağız"



Kongre sonrasında Ankara'ya giderek CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Yücel, ziyaret hakkında şu bilgileri verdi: "Genel Başkanımıza bilgi ve rapor verdim kongremizle ilgili. Önümüzdeki süreçte yapacaklarımızla ilgili bilgi verdim. Önümüzdeki günlerde bir il binası alacağız. Bununla ilgili bir takım evrak eksiklikleri vardı. Onları tamamladık. Genel Başkanımız iktidara yürüyen bir CHP örgütü olarak seçimlere yönelik çalışma yapmamız konusunda bizlere talimat verdi. İlçe başkanlarımızla ve yöneticilerimizle paylaşarak yol haritası hazırlayacağız."



"Demokrasiye bir zarar verdiğini düşünmüyorum"



İstanbul ve İzmir'de tek adaylı gerçekleşen kongrelerle ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan Yücel, "Ben hiçbir zaman tek aday olayım, uzlaşı adayı olayım çabasında, gayretinde bulunmadım. 'Örgütlerin desteğini alan, kendini yeterli gören, kendine güvenen her arkadaşımız aday olabilir' dedim. Bu iki aday da, üç aday da, beş aday da tek aday da olabilir. Bu kongre sürecinin dinamiklerinin kendiliğinden oluşturacağı bir durumdur. Bu dönem tek adaylı bir kongre oldu. Ben bunun demokrasiye bir zarar verdiğini düşünmüyorum. Neticede CHP hukuk kuralları ve tüzükle yönetilen bir partidir. Herkes aday olma hakkına sahiptir. Ancak tüzük kuralları çerçevesinde yeterli imzaya sahip olunduğunda aday olunabilir. Geçmişte çok adaylı yarışlar da olmuş olabilir. Bu süreçte 30 ilçe başkanımızın desteğiyle ve 540 imzayla yola çıktık. Tek adaylı kongre sonrasında yeni seçilen kadrolarımızla birlikte görevdeyiz. Geçmişte de kentimize ve ülkemize hizmet etmek istiyorduk bugün de aynı anlayıştayız. Görevimizin ağırlığını, zorluğunu biliyoruz. 2 senede önemli bir süreç atlattık, iki seçim atlattık, tecrübe edindik. Önümüzdeki süreçte projelerle halkımıza katkı koyacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA