CHP'nin Yeni Stratejisi Seçmene "Radikal Sevgi" Besliyor

Türkiye'nin yerelde siyasi tablosunu önemli bir düzeyde değiştiren 31 Mart yerel seçimlerinin sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) birçok kilit kentte büyükşehir belediye başkanlığını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) elinden aldı.

CHP açısından bu başarının ardında, seçim kampanyasını bilinçli bir strateji çerçevesinde yürütmesinin ve söyleminde yaşanan kırılmanın payı büyük. Euronews.com'da Görüntüle