CHP'nin Yeni Projesinin Adı, Türkiye'yi Bölme Projesidir"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Karşımızda teröre siyasi tünel kazan bir CHP var. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, uyanın artık karşınızda Atatürk'ün kurduğu parti yok. CHP'nin yeni projesinin adı, Türkiye'yi ortadan ikiye bölme projesidir." dedi.

Manisa programı kapsamında Alaşehir'den Sarıgöl ilçesine geçen Pakdemirli, Cumhur İttifakı'nın Cumhuriyet Meydanı'ndan düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, ittifak olarak milletin iradesinin üzerinde güç tanımadıklarını, parti kimliklerini öne çıkarmadan milletin egemenliği için seçimlerde AK Parti ile MHP'nin beraber olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, merkezi hükümetle yerel yönetimin uyum içinde çalışmasının önemine dikkati çekerek, "Ben bakan olduktan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ziyaretime geldi. Sayın başkana 'İzmir'le ilgili ne kadar projen varsa getir, hizmetin siyasisi olmaz, benim bakanlığımla ilgili olsun olmasın hepsini takip edeceğim. Burada bir elçin var, İzmir'e hizmet edelim.' dedim. Aradan 8 ay geçti ve hiç proje gelmedi. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi bunların hizmet gibi bir derdi yok. Halbuki bizim derdimiz sizin derdinizle dertlenmek ve dertlerinizi çözmektir. Biz sizlere efelik, efendilik yapmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Diğer sebebi ise iktidar ve yerel yönetim farklı bir parti olunca ister istemez çekinceleri olduğundan gelmiyorlar." diye konuştu.

İlçenin önemli ekonomik faaliyetlerinden olan üzüm üreticiliğini desteklemek için pek çok çalışma yaptıklarını aktaran Pakdemirli, sultani çekirdeksiz üzümde coğrafi tescili alarak ürünü Manisa markasıyla bütünleştirdiklerini, Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla üreticiden düzgün bir fiyatla ürün alarak, piyasayı dengeleyip üreticiyi koruduklarını anlattı.

Bakan Pakdemirli, hükümet olarak vatandaşlara her zaman hizmetlerini anlattıklarını, muhalefet partilerinin ise vatandaşa hizmet vaadinde bulunmak yerine, mitinglerinde kendilerine çamur attığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sadece safsatayla sizlere dokunmayarak bizlere, eserlerimize ve şahsımıza çamur atmaya çalışan partiler var. Karşımızda teröre siyasi tünel kazan bir CHP var. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, uyanın artık karşınızda Atatürk'ün kurduğu parti yok. CHP'nin yeni projesinin adı, Türkiye'yi ortadan ikiye bölme projesidir. Millet yolunu şaşırmış partilere, teröristlere, hainlere ve alçaklara bu seçimde gereken dersi verecek."

Kaynak: AA