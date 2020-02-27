CHP'nin yeni Kars İl Başkanı Taner Toraman oldu
CHP Kars İl Başkanlığına Taner Toraman seçildi.
CHP Kars İl Başkanlığına Taner Toraman seçildi.
Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Mustafa Aras aday olmazken, Taner Toraman ile Onur Uludaşdemir başkanlık için yarıştı.
Seçimde 68 delegenin oyunu alan Toraman, CHP'nin yeni il başkanı oldu. Uludaşdemir de 35 oyda kaldı.
Toraman, seçim sonrası yaptığı konuşmada, kendisine verilen görevin önemli olduğunu belirterek, Kars ve CHP için çalışacağını söyledi.
Kaynak: AA