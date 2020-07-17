CHP'nin yeni infaz yasasının iptal edilmesine yönelik başvurusu, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi
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CHP'nin yeni infaz yasasının iptal edilmesine yönelik başvurusu, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, İnfaz Yasası'nın "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvurusunu görüştü ve neticede başvuruyu reddederek yasa değişikliği kesinleşti.

CHP'nin yeni infaz yasasının iptal edilmesine yönelik başvurusu, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi
17.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:58

CHP'nin, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un "şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına" karar verilmesini istemişti. Yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, esastan görüştü. Yüksek mahkeme CHP'nin başvurusunu reddederek, yasa değişikliğinin kesinleşmesini sağladı.

İnfaz yasasının bazı maddelerinin "af" sonucu doğurduğunu savunan CHP, "TBMM'de Anayasa'nın öngördüğü 5'te 3 çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptali"ni talep etmişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı.

9'A 7 OYLA REDDEDİLDİ

Genel Kurul, infaz yasasıyla ilgili "şekil yönünden" yapılan başvuruyu reddetti. Kararın 7 üyenin karşı oyuna karşı 9 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi üyelerinden 7'si düzenlemenin "af kapsamında olduğu" yönünde görüş bildirdiği, çoğunluğu oluşturan 9 üyenin ise düzenlemeyi "af değil, infaz düzenlemesi" olarak kabul ettiği belirtildi.

İKİNCİ BAŞVURUDA GÖRÜŞÜLECEK

CHP, bu başvurunun ardından infaz yasasının tümü ya da 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle ikinci bir başvuru daha yapmıştı.

Bu başvurunun ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşecek.

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