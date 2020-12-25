CHP'nin yeni İl Başkanlığı binasına "usulsüz tadilat" mührü

CHP'nin yeni İl Başkanlığı binasına "usulsüz tadilat" mührü

CHP İl Başkanlığının satın aldığı bina, imar yönetmeliğine aykırı tadilat yapması nedeniyle mühürlendi

Bina içerisinde yapılan tadilat kameralara yansıdı

Tadilat çalışmalarını görüntülemek isteyen basın mensupları binaya alınmadı

İSTANBUL - CHP İl Başkanlığı'nın yeni binasında imar yönetmeliğine aykırı biçimde tadilat yapmaya çalıştığı nedeniyle mühürlendi. İhbarı üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak inşa faaliyetine karşı binayı mühürleyerek tadilat çalışmalarını durdurdu. Ancak mühürlenen binanın içerisine giriş çıkışlar olurken, basın mensuplarının girişine ise izin verilmedi. Havadan da görüntülenen binanın içerisinde tadilattan kalan hafriyatların ise işçiler tarafından temizlenmesi ise kameralara yansıdı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Sarıyer'de satın aldığı yeni binasının iç kısımlarında imar yönetmeliğine aykırı biçimde tadilat yapmaya çalışmış, ihbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tadilat yapılan bölümü mühürleyerek çalışmaları durdurmuştu. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, "Mühürlenme yok, tamamen algı operasyonu" iddiasında bulunmuş ve gazetecileri binaya davet etmişti.

"Fonksiyon değişikliğine gidildiği için ilgili bloğun mühürlenmesine karar vermişlerdir"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan site yönetimi Genel Müdürü Serkan Çakır, "Şöyle ifade edeyim projemizde ticari ve mesken amaçlı 280 tane bağımsız bölüm bulunmaktadır. C bloğumuzda 2 si ticari 12 tanesi de mesken amaçlı bir bloğumuz var. Bu bloğumuzdaki kat malikimiz bloğu teslim aldıktan sonra yönetimimize tadilat ve tamiratla ilgili bir dilekçe vermiştir. Vermiş olduğu dilekçede kat mülkiyeti kanunu, yönetim planımız ve İstanbul imar yönetmeliğine aykırı birkaç husus tespit ettik. İlgili kurumlara yani Sarıyer belediyesi ve Çevre Şehircilik il müdürlüğüne konuyla ilgili bir dilekçe verilmiştir. Bu dilekçede Sarıyer Belediye Başkanlığı ve Çevre Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğünün görüşü istenmiştir. Bu çerçevede ilgili makamlar gelerek incelemeyi gerçekleştirmiş ve mesken olarak nitelendirilen mesken fonksiyonuna sahip bağımsız bölümlerin farklı bir amaçla değişikliğe gidildiğini tespit ederek ilgili bloğun mühürlenmesine karar vermişlerdir" dedi.

"İmar yönetmeliğine aykırılıktan mühürlemiştir"

Çakır, "Nedenlerden bir tanesi de şu; burası bir toplu yapı toplu yapı içerisindeki yangın algılama sistemlerindeki yangın kapıları yani toplu yapının tamamını ilgilendiren elektronik fonksiyonların buradaki kat maliklerinin can ve mal güvenliğini sağlayan bazı fonksiyonlarının yapılan tadilatlarla beraber devre dışı bırakıldığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Bu sebeple ilgili kurumlara müracaatlarda bulunulmuştur. ve ilgili kurumlar da buraya gelip incelemeleri gerçekleştirerek başvurduğumuz dilekçeye istinaden buradaki bağımsız bölümümüzü fonksiyon değişikliği ile ilgili imar yönetmeliğine aykırılıktan mühürlemiştir" diye konuştu.

Öte yandan bina drone ile havadan da görüntülendi. Binanın mühürlü olmasına rağmen içeriye giriş çıkışlar olduğu ve bazı çalışmaların devam ettiği görüldü. CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun "Mühürlenme yok, tamamen algı operasyonu, yakın zamanda sizleri çağırıp gezdireceğim" açıklamasına rağmen basın mensuplarının içeri girişine izin verilmedi. Kaçak tadilat yapılan binadaki hafriyatların temizlenmesi ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR