CHP'nin Yaptırdığı Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı

CHP'nin özel bir araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre, siyasi partilerin oy oranlarında 24 Haziran seçimlerine göre küçük değişimler oldu. AK Parti'nin oyu 42.2, CHP'nin oyu 23.3 olarak hesaplanırken, MHP'nin oy oranı 12.4'e yükseldi. Ankete göre İYİ Parti 9.3'e geriledi.

CHP'YE KENDİ ANKETİNDE ŞAŞIRTAN SONUÇ

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre, CHP yönetimi yaklaşan yerel seçimlere yönelik kamuoyu araştırmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede özel bir şirkete yaptırılan ve kasım ayını kapsayan anketin sonuçları kısa süre önce parti genel merkezine ulaştı.

CHP ÖNCEKİ YEREL SEÇİMLERE GÖRE 2 PUAN KAYBETTİ

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, siyasi partilerin oy oranlarında 24 Haziran seçimlerine göre küçük değişimler oldu. Buna göre, AK Parti'nin oyu 42.2, CHP oyu 23.3 olarak hesaplanırken, MHP'nin oy oranının 12.4'e yükseldi. İYİ Parti ise 9.3'e geriledi. Aynı araştırma şirketinin bir önceki araştırmasında CHP'nin oy oranı 25.4 olarak hesaplanırken son anketteki oranın 23.3'e gerilemiş olması dikkati çekti. CHP, bu oranlarla 2014 Yerel Seçimleri'ne göre 2 puan kaybetmiş oldu.

SEÇMENLER CHP'Yİ DEĞERLENDİRDİ

Araştırmaya katılan seçmenlere, CHP'yi nasıl tanımladıkları da soruldu. Buna göre seçmenin yüzde 56.4'ü CHP'yi, 'Kemalist-Atatürkçü' bir parti olarak tanımladı. Yüzde 26.9 oranındaki seçmen CHP'yi 'sosyal demokrat' bir parti olarak görürken, yüzde 6.7'lik kesim CHP'nin 'özgürlükçü' bir parti olduğu seçeneğini işaretledi.

Anket detaylarında HDP'ye ise yer verilmedi.