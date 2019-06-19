"CHP'nin verdiği tepki, suçüstü durumu göstermektedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü tarafından haklı açıklamamızı itibarsızlaştırmaya yönelik ithamkar bir açıklama yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin söz konusu kişiye ve sözde firmasına ilişkin yaptığımız açıklamaya verdiği tepki bir suçüstü durumu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, yaptığı yazılı açıklamayla, CHP Faik Öztrak'ın "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın MAK Danışmanlık firmasını ve bu firmanın basında yer alan araştırma sonuçlarını hedef alan açıklamaları son derece yakışıksızdır." şeklindeki açıklamasına cevap verdi.

Dağ, basında "AK Parti'ye yakın anketçi" şeklinde yer alan bir habere üzerine, MAK Araştırma Firması ve sahibi ile AK Parti'nin herhangi bir ilişkisi olmadığını ve olmayacağını açıkladıklarını hatırlatarak, "Söz konusu firmanın sahibinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının ortak yayını öncesinde arkadaşlarımıza 'Sizi iyi gösteren bir anket yayınlayayım, bunu siz haber yapın' şeklinde bir ahlaksız teklifte bulunduğunu ve tarafımızdan reddedildiğini ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti olarak, gerçeği yansıtmayan bir habere ve partileri üzerinden itibar elde etmeye çalışarak nüfuz ticareti gerçekleştiren bir şahsa karşı tepki ortaya koyduklarını ifade eden Dağ şunları kaydetti:

"Fakat bu açıklamamızın ardından, bu konuda muhatabımız olmayan Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü tarafından haklı açıklamamızı itibarsızlaştırmaya yönelik ithamkar bir açıklama yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin söz konusu kişiye ve sözde firmasına ilişkin yaptığımız açıklamaya verdiği tepki bir suçüstü durumu göstermektedir.

Sayın Öztrak söz konusu kişinin mi yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin mi sözcülüğünü yapmaktadır? Kendileriyle alakası olmayan bir konuda bu denli telaşlanmalarının sebebi nedir? Sözde araştırma firması sahibinin bir siyasi partiye yönelttiği ahlaksız teklif ifşa olmuştur. Peki, CHP sözcüsü bundan niçin rahatsız olmuştur?"

Kaynak: AA