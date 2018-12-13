CHP'nin Tekirdağ Malkara Belediye Başkan Adayı Ulaş Yurdakul Oldu! Ulaş Yurdakul Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Malkara Belediye Başkan Adayı açıklandı. Malkara İlçesinin mevcut Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden aday gösterildi. Ulaş Yurdakul kimdir, nerelidir?

ULAŞ YURDAKUL KİMDİR?

Ulaş Yurdakul, 11 Nisan 1980 tarihinde Malkara'da doğdu. Lise öğrenimini Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde bitiren Ulaş, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakülte'sinde tamamladıktan sonra meslek hayatına 2009 yılında kendi eczanesini açarak başladı.

SİYASETE CHP'DE ADIM ATTI

Siyaset hayatına 2009 yılında CHP Meclis Üyesi Adaylığı ile başlayan Ulaş, 16 Ocak 2010 tarihinde yapılan ilçe kongresinde Malkara CHP İlçe Başkanı olarak seçildi. 2013 yılına kadar İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

2014 YEREL SEÇİMLERİ'NDE BELEDİYE BAŞKANI OLDU

15 Temmuz 2013 tarihinde İlçe Başkanlığı görevinden ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkan adayı olan Ulaş, 2014 Yerel Seçim'lerinde Malkara Belediye Başkan'ı seçildi ve halen görevdedir.

Ulaş Yurdakul evli ve 1 çocuk babasıdır.