CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Bucak, Tekbir Getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara'daki Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Mehmet Fatih Bucak, öğleden sonra Şanlıurfa'ya geldi. Bucak, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda akrabaları ve partililer tarafından davul- zurna eşliğinde karşılandı.

Yerel seçim için önce MHP'den belediye başkanlığına aday gösterilen ve AK Parti'yle ittifak nedeniyle adaylığı geri çektirilen Mehmet Fatih Bucak, daha sonra CHP'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye başkanı adayı gösterilmişti.

"RAKİPLERİM MEZARLARINI KAZSIN" SÖZLERİNİ AÇIKLADI

Şanlıurfa- Siverek yolunda uzun araç konvoyu oluşturuldu. Bucak, Siverek'e geçip, seçim bürosunun önünde aşiret üyelerine seslendi.

Bucak, burada yaptığı konuşmasında "Rakiplerim mezarlarını kazsın" sözleriyle yanlış anlaşıldığını savundu.

"Ben buraya kardeşim ve ailem için gelmedim. Ben buraya tüm Siverek halkı için geldim" diyen Bucak "Atatürk'ün partisinden aday olduk. Bir amaç, bir gaye var. Amacımız kravatlı hırsızlık değil. Bu seçimde dürüstler kazanacak, bu seçimde sevgi kazanacak. Bağımsız aday olduğum süreçte sandığa gömdüğüm gibi bu seçimde de rakiplerimi sandığa gömeceğim. Kapımız herkese açık. Burada, bu kalabalıkta her aileden insan var. Fatih Bucak demek, sevgi demektir. Daha önceki konuşmalarımda yanlış anlaşıldım. Sözlerimin muhatabı bellidir. Orada ben sandığa gömmeyi kastetmiştim." dedi.

"HODRİ MEYDAN"

Bucak, "Şimdi de hodri meydan, demokratik bir ortam. Kim çok seviliyorsa buyursun. Oy, sevgi demektir. Vatandaşın cebinden parasını zorla alabilirsin; ama sevgisi zorla alamazsın. Bunlar demokratik yarışmaktan korkuyor" dedi.

TEKBİR GETİRDİ

Bucak, bu sözlerden sonra kalabalığa tekbir getirdi, kalabalık da Bucak'a tekbirle yanıt verdi.