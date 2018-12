CHP'nin Sivas Akıncılar Belediye Başkan Adayı Necati Us Kimdir?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Sivas Akıncılar Belediye Başkan Adayı Necati Us oldu. Aday olacağı açıklanan Evlendirme Müdür Necati Us vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Necati Us kimdir? İşte, Necati Us'un biyografisi..

NECATİ US KİMDİR?

Necati Us, Sivas Akıncılar'da dünyaya geldi. Lise mezunu olan Us, 1978 yılından beri İstanbul'da yaşıyor. İstanbul, Kadıköy'de memur olarak göreve başlayan Necati Us, memuriyete başladıktan bir yıl sonra evlendirme memurluğu kursuna katıldı.

NİKAH MEMURU OLDU

Kursta gösterdiği başarı sonrasında Nikah Memuru olarak göreve başlayan Necati Us, 2003 yılına kadar Kadıköy'de nikah memurluğu yaptı. AK PARTİ'DEN ADAY OLDU

2003 yılında Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan ancak aday olarak seçilemeyen Necati Us, Ak Parti'den belediye meclis üyesi olan Us, 5 sene devam etti.

CHP'YE GEÇTİ

Necati Us, 2009 yılı yerel seçimlerinde Ataşehir'de CHP Meclis Üyesi adayı oldu. Ancak seçilemedi. Necati Us, 4 yıl boyunca Akıncılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Başkanlığını yaptı.