CHP'nin Seçim Güvenliği Raporu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin hazırladığı seçim güvenliği raporunu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a sundu.

Özel, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti.

AK Parti Aydın Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Abdurrahman Öz ile AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca'nın da katıldığı görüşmede Özel, Elitaş'a CHP olarak siyasi partilerle yaptıkları görüşmeler sonucu hazırladıkları seçim güvenliği raporunu sundu.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası, Elitaş ve Özel, gazetecilere ortak açıklama yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri süren, kamuoyunda ittifak yasa teklifi olarak bilinen düzenlemenin siyasi tercih ve seçim güvenliği olmak üzere iki kısımdan oluştuğunu belirterek, seçim güvenliği ile ilgili bölümlerin tüm siyasi partileri ilgilendirdiğini söyledi.

Seçimlerin yapılması planlanan tarihlerde seçime girmesi muhtemel 11 parti bulunduğuna işaret eden Özel, bu 11 siyasi partiden; CHP ile teklifi hazırlayan iki parti dışındaki 8 partiyi ziyaret ettiklerini aktardı.

Bu ziyaretler sonrasında bir rapor hazırladıklarını aktaran Özel, raporu Elitaş başkanlığındaki AK Parti heyetine teslim ettiklerini, bilgi verip değerlendirme aldıklarını vurguladı.

-"Siyasette diyalog önemli"

Siyasette diyaloğun önemine işaret eden Özel, AK Parti heyetine görüşme nedeniyle teşekkür etti.

İttifak teklifinin altında MHP'nin de imzası olduğunu, raporu onlara da vermek için talepte bulunduklarını anımsatan Özel, "Çünkü biz bir siyasi partinin yok sayılmasını, bir siyasi partinin bir başka siyasi partinin yan bileşeni gibi gösterilmesini o siyasi partinin seçmenlerine duyduğumuz tavırdan dolayı doğru görmedik. MHP'ye de siyasi partilerin taleplerini iletmek istediğimizi söyledik. Kendilerinden bu konuda olumlu bir görüş olmadı. Bu olumlu olmayan görüşü de kamuoyuyla kendilerinin paylaştığını görüyoruz." dedi.

Özel'in MHP'ye yönelik eleştirilerini sürdürmesi üzerine Elitaş, bu görüşlerin ortak basın toplantısında yer almaması konusunda uyarıda bulundu.

MHP'yi yok saymayı düşünmediklerini ifade eden Özel, "Ama Adalet ve Kalkınma Partisiyle yapacağımız görüşmeyi kendileri için yeterli görmüş olacaklar ki böyle bir açıklama yapmışlar. O da onların takdiridir. Biz MHP'nin seçmenlerine saygımızdan kendilerini bir siyasi parti olarak yapılacak ilk seçime kadar görmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talebimiz; verdiğimiz raporun incelenmesine müteakip, bugün yapılması beklenen komisyon toplantısının pazartesi gününe ertelenmesi. Pazartesi günü görüşlerini raporumuzda ifade ettiğimiz sekiz siyasi partinin davet edilerek, tüm siyasi partilerin görüşlerini ifade ettikleri bir komisyon çalışması önerdik. Ayrıca kendi tekliflerine itirazda ortaklaştığımız 11 maddeyi içeren bir rapor verdik. Tekliflerinde olmayan ama Türkiye'de güvenli bir seçim yapılması için 7 mevzuat değişikliği talep ilettik. Toplam 18 maddeyi ilettik, kendileri raporumuzu aldılar. Bu konuyla ilgili değerlendirmeyi de kendileri yapacaklar."

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş

Mustafa Elitaş da Türkiye'nin 2016 yılından itibaren önemli değişimlere, birlikte uzlaşarak imza atan bir sürece girdiğini belirterek, "2016 yılı sonundan itibaren 15 Temmuz hain darbe girişimi, 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla birlikte Türkiye'nin bir ve beraber olmasının zorunlu olduğu, beka meselesinin her şeyden üstün olduğu konusunda adım atılması gerektiği ortaya çıktı." dedi.

2017 yılında yaptıkları çalışmalarla, 2019 yılının yeniden inşasına yönelik Anayasa değişikliği yaptıklarını anımsatan Elitaş, "Onun arkasından iç tüzük değişikliği gerçekleştirdik. O süreçte biz tüm muhalefet partilerine çağrıda bulunmuştuk. Fakat muhalefet partilerinden çağrılarımıza olumsuz cevap gelmişti. Hatta 'bacadan girseler almayız, kapıdan gelseler çay ikram etmeyiz' diye ifade etmişlerdi. Bugün önemli bir gelişme ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

Mustafa Elitaş, muhalefet partisinin, seçim ittifakı ile ilgili teklif hakkındaki görüşlerini ifade etmek üzere kendilerinden talepte bulunduğunu aktardı.

Geçen hafta salı günü CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile görüştüklerini anlatan Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çarşamba günü komisyon çalışmalarına devam edecekti. 'Biz genel başkanımızla bir heyet oluşturuyoruz bu heyetle katkı sağlayacağız.' dediler. Biz de 'eğer samimi katkıda bulunacaksanız, bu pazartesi günü saat 14.00'e kadar siz bu çalışmalarınızı yapın, birlikte hareket eden iki siyasi parti bunları değerlendiririz. Eğer AK Parti ile MHP müttefik olarak sizin tekliflerinize olumlu bakıyorsa devam ederiz, aksi halde AK Parti'nin 'evet' dediğine MHP 'hayır' derse olmaz; MHP'nin 'hayır' dediğine AK Parti 'evet' derse, bu uzlaşmanın mümkün olamayacağını; çünkü ortaklık, ittifak hukukunun her konuda, virgülüne kadar devam etmesi gerektiğini' beyan ettik. Arkadaşlarımız da kabul ettiler. Bu yaptığımız anlaşma gereğince, Anayasa Komisyonunda teklifin kalan son üç maddesi bugün bitirilecek. Yarın da muhtemelen öğlene kadar muhalefet şerhlerini verecekler."

Mustafa Elitaş, görüşmede CHP'nin kendilerine ilettiği 11 maddelik teklifi değerlendireceklerini, gelecek pazartesi günü de teklifin TBMM Genel Kurulunda görüşülmesine başlanacağını söyledi.

"Bunu MHP ile birlikte değerlendireceğiz"

Uzlaşma Komisyonunda bulunan milletvekillerinin, CHP'nin bu teklifini değerlendireceklerine değinen Elitaş, "Varsa uygun gördükleri bir durum, birlikte CHP ile değerlendirip yaparlar. Bu süreç içerisinde zaten diğer partilerin görüşlerini CHP almış. Eğer komisyon uygun bulursa, değerlendirirse onların görüşlerini de ele alır. Fakat biz her zaman arka odada uzlaşmayı sürekli hale getiren eylemler içerisinde bulunuyoruz. Bu çerçevede tekrar kendilerine bu görüşlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz bunu MHP ile birlikte değerlendireceğiz. Pazartesi günü yapacağımız toplantıda da bunun sonuçlarını alırız diye ümit ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sorular

Elitaş ve Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Mustafa Elitaş, "MHP grup başkanvekilleriyle mi bir araya geleceksiniz?" sorusuna, "CHP'nin teklifini, ittifak teklifini hazırlayan komisyondaki arkadaşlara vereceğiz. Teklifin hazırlanmasında imzası bulunan arkadaşlarımız bunların değerlendirmesini yaparlar." yanıtını verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, bir gazetecinin, "Komisyon aşamasındaki takvimde bir değişiklik olmayacak" sözleri üzerine, "Öyle sözleştik, öyle devam ediyoruz. İttifak sözler üzerine kurulur, ne söz verdiysek o sözümüz devam ediyor." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın, "Teklif geldiği gibi aynen geçer" sözlerinin anımsatılması üzerine Elitaş, "MHP, 'teklif aynen geçsin' derse, aynen geçer, isterlerse aynen geçer. Biz de aynen geçsin dersek, onlar da aynı şekilde kabul ederler." ifadesini kullandı.

"Meclis iradesine nasıl ambargo konulur?"

Elitaş, bir gazetecinin, "Teklif öncesi böyle bir yorumun gelmesi, Meclis iradesine ambargo şeklinde de yorumlandı, eleştirildi." sözleri üzerine, "Meclis iradesine nasıl ambargo konulur? Milletvekilleri her şeyini söylerler. Zaten komisyon da bitti, son 3 madde kaldı; yürürlük, yürütme ve çıkarılan hükümler. O işin Meclis iradesi ile ne alakası var?" diye konuştu.

"Genel Kurul aşamasında değişiklik olabilir mi?" sorusuna Mustafa Elitaş, "MHP ile anlaştığımız takdirde, onun teklifini biz kabul ettiğimiz, bizim teklifimizi o kabul ettiği takdirde, bu işler olabilir. İttifak bu şekilde olur. Ortağını yarı yolda bırakmak ittifak değildir. Birlikte yola çıktığınız kişiyle sonuna kadar hedefe ulaşırsınız." dedi.

Elitaş, "CHP'nin önerileri liderlere gidecek mi?" sorusuna, "Biz onları inceledikten sonra... Sadece özetine baktık. Uygun görmediğimiz takdirde zaten liderlere götürmeye ihtiyaç kalmayabilir." yanıtını verdi.

Mustafa Elitaş, seçim barajı ile ilgili başka bir soru üzerine, "İttifak zaten barajı sıfırlaştırmıştır. Bütün siyasi partilerin uzlaşma kültürüne sahip olmaları gerekir. İsterseniz onu, biz burada görüşlerimizi açıkladıktan sonra, Sayın Özel veya biz ayrıca basın toplantısı ile bu konuyu değerlendiririz." dedi.

Aynı soruya yanıt veren Özgür Özel ise görüştükleri tüm siyasi partilerin üzerinde ortaklaştıkları en önemli hususun seçim barajının sıfıra indirilmesi olduğunu ifade ederek, bunu, raporlarında da ilk talep maddesi olarak yer aldığını aktardı.

Bunun üzerine Elitaş, "Ezilmemek için uzlaşmak gerekir." dedi.

Elitaş, "Erken seçim gündemde mi?" sorusuna da "31 Mart 2019 yerel seçimlerin tarihidir, 3 Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihidir. Kesin ve net." karşılığını verdi.