CHP'nin Seçim Aracı Kaza Yaptı: 7 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim aracı ile bir başka aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, Durasıllı Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. (28) yönetimindeki 45 AAG 462 araç, M.T. (23) idaresindeki 45 LF 006 plakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim aracı ile çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü ile CHP'nin parti aracında yolcu olarak bulunan Ö.T. (21), K.A. (20), R.C. (29), F.I. (27) ve S.U.(18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(Behzat Akcan/İHA)

Kaynak: İHA