CHP'nin Samsun Yakakent Belediye Başkan Adayı Ramazan Şensoy Kimdir?

CHP'nin yerel seçimlerdeki adayları açıklandı. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Samsun Yakakent Belediye Başkan Adayı Ramazan Şensoy oldu. Peki, Ramazan Şensoy kimdir?

RAMAZAN ŞENSOY KİMDİR?

Ramazan Şensoy, 1961 yılında Samsun Yakakent, Küplüağzı Köyü Oğuz Mahallesi'nde dünyaya geldi. 1979 Yılı İstanbul Kartal End. Meslek Lisesi Elektrik bölümünden mezun oldu. 1981 Yılı Ankara Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Şensoy, 1983-1984 Marmara Basın Yayın bölümünü terk etti. Sonrasında AÖF'de Sigortacılık ve Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun oldu.

OKULLARDA EĞİTMENLİK YAPTI

Ramazan Şensoy, 1981-1983 Denizli ÇıraklıkEğitim Merkezi Elektronik Öğretmenliği yaptı. Sonrasnda, 1983-1984 yılında Artel ve Engin Yayıncılık Kitap Pazarlama'da çalıştı. 1984-1995 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında ,en son Kartal End. Meslek Lisesinde Elektronik Öğretmeni ve İdareci olarak görev yaptı. Ramazan Şensoy, 1996-2008 yılları arasında Özel Sektörde Beyaz Eşya Eğitim Uzmanı olarak çalıştı. Ramazan Şensoy, 2008 yılında emekli oldu.

Ramazan Şensoy

STK'LARDA AKTİF ROL ALDI

Ramazan Şensoy, 1993 Yılında Dayanışma amaçlı kurulan Samsun Yakakentliler Derneğinin kuruluşunda aktif görev aldı. 2013-2017 Yıllarında SAMDEF(Anadolu Samsun Dernekler Federasyonu) Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan vekili olarak görev yaptı. 2015-2017 SAMKON (Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu) Denetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2012-2014 Yılları KARTEM ( Kartal Endüstri Meslek Lisesi Mezunlar Derneği) Başkanlığı yaptı.

SİYASİ HAYATI

Ramazan Şensoy, 1996 yılında CHP'ye üye oldu. 2002 Yılından sonra; Mah Temsilcisi, İlçe Delegesi, İl delegesi, Eğitim Kom üyesi olarak parti çalışmalarına katıldı. 2009 Yerel Seçimlerinde 1, sıradan Maltepe İstanbul İl Genel Meclis üyesi seçildi. 2009 Yılında Yapılan yerel seçimlerde 22 000 Seçmeni olan Cevizli Mahllesinin Seçim çalışmalarını Mah. Birim bşk. ile organize etti ve çalışmalara katkıda bulundu. Ramazan Şensoy, 2012 Yılında Parti Okulu Eğitmeni oldu. 2015 Aralık-2017 Aralık arasında Cevizli Mah. Birim sözcüsü olarak görev yaptı.

Ramazan Şensoy, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Samsun Yakakent Belediye Başkan Adayı oldu.