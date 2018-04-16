CHP'nin Oturma Eylemi - Hakkari/kilis/
HAKKARİ Hakkari Cumhuriyet Caddesi'ndeki oturma eyleminden görüntü CHP Hakkari Meclis Üyesi Yıldırım Kaya'nın açıklaması KİLİS Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililerden detaylar Partililerin Atatürk büstü önünde bir süre oturması İstiklal Marşı'nın okunması MUŞ Oturma eyleminden görüntüler...
HAKKARİ
Hakkari Cumhuriyet Caddesi'ndeki oturma eyleminden görüntü
CHP Hakkari Meclis Üyesi Yıldırım Kaya'nın açıklaması
KİLİS
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililerden detaylar
Partililerin Atatürk büstü önünde bir süre oturması
İstiklal Marşı'nın okunması
MUŞ
Oturma eyleminden görüntüler
CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun açıklaması HAKKARİ/KİLİS/ MUŞ - Hakkari, Kilis ve Muş'ta CHP il başkanlıklarınca olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması talebiyle basın açıklaması ve oturma eylemleri gerçekleştirildi.
Hakkari
Hakkari'de de CHP İl Başkanı Aytekin Karahanlı ve bazı partililer, Cumhuriyet Caddesi'nde oturma eylemi gerçekleştirdi.
Basın bildirisini okuyan CHP Hakkari Meclis Üyesi Yıldırım Kaya, OHAL'e son verilmesi gerektiğini söyledi.
Grup, açıklamadan sonra dağıldı.
Kilis
Kilis'te de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, Atatürk büstü önünde bir süre oturdu.
Grup adına konuşan Gülçin Erdem Timur, "İktidar partisi ve destekçileri OHAL'i bir kez daha uzatmanın peşinde." ifadesini kullandı. Timur, "Bizim talebimiz kesindir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir." dedi.
Grup, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dağıldı.
Muş
Muş'ta, aralarında CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve İl Başkanı İsmail Adanur'un bulunduğu grup, Belediye Meydanı'nda bir araya geldi.
Kuyucuoğlu, burada yaptığı konuşmada, 81 ilde OHAL'i protesto ettiklerini belirterek, ülkede demokrasinin yeniden yeşermesini istediklerini söyledi.
OHAL'in, insan hakları, demokrasi ve parlamenter sistemin askıya alınması, yasaların, demokratik kuralların işlememesi anlamına gelen bir yönetim biçimi olduğunu ifade eden Kuyucuoğlu, Türkiye'nin bunu hak etmediğini kaydetti.