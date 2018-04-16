CHP'nin Oturma Eylemi - Hakkari/kilis/

HAKKARİ

Hakkari Cumhuriyet Caddesi'ndeki oturma eyleminden görüntü

CHP Hakkari Meclis Üyesi Yıldırım Kaya'nın açıklaması

KİLİS

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililerden detaylar

Partililerin Atatürk büstü önünde bir süre oturması

İstiklal Marşı'nın okunması

MUŞ

Oturma eyleminden görüntüler

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun açıklaması HAKKARİ/KİLİS/ MUŞ - Hakkari, Kilis ve Muş'ta CHP il başkanlıklarınca olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması talebiyle basın açıklaması ve oturma eylemleri gerçekleştirildi.

Hakkari

Hakkari'de de CHP İl Başkanı Aytekin Karahanlı ve bazı partililer, Cumhuriyet Caddesi'nde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Basın bildirisini okuyan CHP Hakkari Meclis Üyesi Yıldırım Kaya, OHAL'e son verilmesi gerektiğini söyledi.

Grup, açıklamadan sonra dağıldı.

Kilis

Kilis'te de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, Atatürk büstü önünde bir süre oturdu.

Grup adına konuşan Gülçin Erdem Timur, "İktidar partisi ve destekçileri OHAL'i bir kez daha uzatmanın peşinde." ifadesini kullandı. Timur, "Bizim talebimiz kesindir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir." dedi.

Grup, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dağıldı.

Muş

Muş'ta, aralarında CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve İl Başkanı İsmail Adanur'un bulunduğu grup, Belediye Meydanı'nda bir araya geldi.

Kuyucuoğlu, burada yaptığı konuşmada, 81 ilde OHAL'i protesto ettiklerini belirterek, ülkede demokrasinin yeniden yeşermesini istediklerini söyledi.

OHAL'in, insan hakları, demokrasi ve parlamenter sistemin askıya alınması, yasaların, demokratik kuralların işlememesi anlamına gelen bir yönetim biçimi olduğunu ifade eden Kuyucuoğlu, Türkiye'nin bunu hak etmediğini kaydetti.