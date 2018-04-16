CHP'nin Oturma Eylemi - CHP Grup Başkanvekili Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesini engellediğini savundu.

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta CHP teşkilatları tarafından OHAL'i protesto için oturma eylemleri düzenlendi.

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Özel ile partililer katıldı.

Özel, yaptığı açıklamada OHAL'in 45 gün sürmeyeceği iddiasıyla başlatıldığını ancak 21'inci ayını doldurduğunu belirterek, "2 gün sonra OHAL'i bir kez daha uzatacaklar ve bu uzatmayla Türkiye 2 yıl OHAL ile yönetiliyor olacak. Yabancı yatırımcı gelsin diyorlar. Bir uçağın Türkiye'ye doğru geldiğini düşünelim. OHAL'i ilan etmek gece karanlığında uçağın ineceği havaalanının elektriklerini kapatmak demektir. Önünü göremeyen yatırımcı gelmez." dedi.