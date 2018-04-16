CHP'nin Oturma Eylemi

Samsun, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat ve Kastamonu'da CHP il teşkilatlarınca OHAL'in kaldırılması için oturma eylemi yapıldı.

CHP Samsun İl Başkanlığınca olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına tepki göstermek amacıyla oturma eylemi düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililer ellerindeki "OHAL değil demokrasi istiyoruz" yazılı pankartlarla oturma eylemi başlattı.

CHP İl Başkanı Tufan Akçagöz, 16 Nisan referandumunun üstünden 1 yıl geçtiğini, referandumla meşruiyeti olmayan bir rejimin ülkeye dayattırıldığını öne sürdü.

OHAL ile iktidarın baskıcı tutum sürdürdüğünü savunan Akçagöz, 21 aydır devam eden OHAL'in bir an önce sona erdirilmesini istediklerini vurguladı.

Çankırı

CHP Çankırı İl Başkanlığınca OHAL'e tepki göstermek amacıyla oturma eylemi Karatekin Parkı'nda yapıldı.

Ellerindeki "OHAL değil demokrasi istiyoruz" yazılı pankartlarla oturma eylemi başlatan partililer adına basın açıklamasını İl Başkanı İlhan Tekin okudu.

Türkiye'nin 21 aydır OHAL ile yönetildiğini belirten Tekin, "Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sivil darbe ile tek koltukta birleştirilen yasama, yürütme ve yargı erkleri yeniden çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir." dedi.

Oturma eylemine katılan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de FETÖ'nün kendisini 5 yıl mahkum ettiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Bu ülkenin OHAL'e değil, demokrasiye ihtiyacı var. İnsanların hakkı araması için yargının, hukuk ve adalet dağıtmasına ihtiyacı var. Bunları seslendirmek için bugün meydanlardayız. Çarşamba günü Meclis'e gelecek OHAL yasasına biz itiraz ediyoruz. Bir buçuk, iki ayda bitecek denilen OHAL, 21 ay sürdü. Halen devam ettirmek istiyorlar. En kısa sürede OHAL'in kaldırılmasını sağlayacağız. Anayasa değişikliği OHAL şartlarında yapıldı, seçimin bu şartlarda yapılmasını asla kabul etmiyoruz."

Çorum

CHP Çorum İl Başkanlığınca OHAL uygulamasına tepki göstermek amacıyla düzenlenen oturma eylemi, Hürriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

CHP İl Başkanı Ali Rıza Suludere'nin basın açıklamasını okumasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve partililer ile vatandaşlar, oturma eylemi başlattı.

Yaklaşık bir saat süren eylemde çeşitli pankartlar açan vatandaşlar, zaman zaman slogan attı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, OHAL'in kaldırılması konusunda bir duyarlılık yaratmak istediklerini söyledi. OHAL'in Türkiye'de çeşitli sıkıntılara yol açtığını öne süren Yılmaz, "OHAL'in getirmiş olduğu tek şey, baskı ve zulümdür. OHAL'in bir an önce kaldırılması ve Türkiye'de demokrasinin önünün açılması, hukukun işletilmesi, Türkiye'nin kendi toplumu ve dünya ile barışık hale getirilmesi için en önemli eşik, OHAL'in kaldırılmasıdır." dedi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar OHAL'e karşı olanların bugün OHAL'i destekliyor olmaları hazindir, üzüntü vericidir. OHAL'in Türkiye'ye getirebileceği hiçbir şey yoktur. OHAL ekonomiyi zayıflatmaktadır, OHAL Türkiye'de barış ortamını olumsuz manada etkilenmektedir. OHAL toplumsal uyuma zarar vermekte ve darbe vurmaktadır. OHAL'in bugüne kadar yatırımcı üzerinde hiçbir olumlu etkisi olmadığı gibi yabancı yatırımcıları da caydırdığını biliyoruz. Çünkü hukuk ve özgürlük yoktur, OHAL sisteminde düzen yoktur. OHAL'in biran önce kaldırılması gerekmektedir. OHAL'i savunanalar ve destekleyenler demokrasiye karşı olanlardır. Bugün Çorum meydanından halkımıza sesleniyoruz; OHAL konusunda bir duyarlılık yaratmak istiyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin değişim özlemi, özgürlük özlemi, demokrasi özlemlerinin gerçekleşebilmesi için önümüzdeki en büyük engel olan OHAL'in kaldırılması gerekiyor."

Amasya

Amasya"da Yavuz Selim Meydanı'nda bir araya gelen CHP'liler OHAL uygulamasının kaldırılmasını isteyerek oturma eylemi yaptı.

CHP Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ile baskı rejiminin 21 aydır adeta kurumsallaştırıldığını ileri sürdü.

OHAL'in her türlü insani hakkı baskılamanın bir aracı haline getirildiğini savunan Karagöz, "Türkiye'yi tek tip insan haline getirmek için STK'lara, sendikalara, odalara yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. 1,5 ay sürecek dedikleri, milleti etkilemeyecek dedikleri OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi kırılmış, toplumun büyük çoğunluğu OHAL rejimine 'yeter' demeye başlamıştır." ifadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından slogan atan grup, ellerinde pankartlarla oturma eylemine başladı.

Eyleme, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve partililer destek verdi.

Tokat

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen CHP'liler, OHAL uygulamasının kaldırılmasını isteyerek oturma eylemi yaptı.

CHP Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Çatak, yaptığı konuşmada, Türkiye'de OHAL'in 21 aydır sürdüğünü söyledi.

OHAL'in bir an önce kaldırılmasını istediklerini belirten Çatak, "OHAL'in Türkiye'ye getirebileceği hiçbir şey yoktur. OHAL ekonomiyi zayıflatmaktadır, OHAL Türkiye'de barış ortamını olumsuz manada etkilemektedir. OHAL toplumsal uyuma zarar vermekte ve darbe vurmaktadır. OHAL'in bugüne kadar yatırımcı üzerinde hiçbir olumlu etkisi olmadığı gibi yabancı yatırımcıları da caydırdığını biliyoruz. Çünkü hukuk ve özgürlük yoktur, OHAL sisteminde düzen yoktur. OHAL'in biran önce kaldırılması gerekmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından slogan atan grup, ellerindeki pankartlarla oturma eylemi yaptı.

Kastamonu

Kastamonu'da, Cumhuriyet Meydanı Şerife Bacı Anıtı önünde bir araya gelen CHP'liler, OHAL uygulamasının kaldırılmasını istedi.

CHP İl Başkanı Hasan Baltacı, yaptığı konuşmada, OHAL'in ilan ediliş amacından uzaklaştığını savundu.

Ülkenin uzun süredir OHAL ile yönetildiğini ifade eden Baltacı, "OHAL rejimi insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK'ler eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye'yi tek tipe sokmak için sendikalar, meslek oda ve birlikleri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir." dedi.

OHAL'in otoriter bir rejime dönüştüğünü ileri süren Baltacı, "Sabır testisi kırılmış, toplumun büyük çoğunluğu OHAL rejimine artık yeter demeye başlamıştır. Bizim talebimiz kesindir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzen ortadan kalkmalıdır."diye konuştu.

Konuşmaların ardından slogan atan grup oturma eylemine başladı.