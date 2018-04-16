CHP'nin Oturma Eylemi

Niğde, Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Kırıkkale'de, CHP il teşkilatlarınca OHAL'in kaldırılması için oturma eylemi yapıldı.

Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde "OHAL değil, demokrasi" yazılı dövizlerle yarım saat oturdu.

CHP İl Başkanı Erhan Adem, burada yaptığı açıklamada, OHAL'in 1,5 ay bile sürmeyeceği söylenerek ilan edildiğini belirtti.

İktidarın, OHAL'i uzatma çabası içinde olduğunu savunan Adem, şöyle dedi:

"Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kaldırılmalıdır. Sivil toplum örgütlerine, sendikalara, meslek odaları ve birliklerine yönelik iktidar gücüyle açılan savaş son bulmalıdır. Sivil darbe ile tek koltukta birleştirilen yasama, yürütme ve yargı erkleri tekrar çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir."

Yozgat

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gruba, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız da destek verdi.

Grup, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar'ın yaptığı kısa açıklamanın ardından Atatürk Anıtı önünde yarım saat oturduktan sonra dağıldı.

Sivas



Sivas kent meydanında toplanan CHP'liler, "OHAL değil, demokrasi" yazılı dövizlerle OHAL'i protesto etti.



CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, burada yaptığı konuşmada, 19 Temmuz'da süresi dolacak OHAL'in 7. kez 3 ay daha uzatılacağını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Hükümeti eleştiren Sarıbal, OHAL kapsamında suçsuz insanların mağdur edildiğini öne sürdü.

CHP İl Başkanı Ulaş Karasu da "Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir." dedi.

Grup üyeleri bir süre burada oturduktan sonra sloganlar atarak dağıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de, aralarında CHP, İYİ Parti, Şeker-İş Sendikası ve Eğitim-Sen üyelerinin bulunduğu grup, Cacabey Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla oturma eylemi yaptı.

CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, OHAL'in 7. kez uzatılmak istenildiğini, buna karşı olduklarını söyledi. Zengin, "Bugün burada yaptığımız oturma eylemiyle yurt genelinde tüm illerde demokrasi, özgürlük istiyoruz ve bugün aramızda bulunan sendika üyeleriyle birlikte Kırşehir Şeker Fabrikasının kapatılmamasını istiyoruz." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan CHP'liler, pankart ve dövizlerle OHAL'i protesto etti.

CHP İl Başkanı Ahmet Önal, burada yaptığı konuşmada, OHAL değil demokrasi istediklerini belirterek, OHAL ile ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin kalmadığını iddia etti.

Grup üyeleri bir süre oturduktan sonra dağıldı.